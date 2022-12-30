【第一個迷】魏浚笙新歌一晚登熱門榜第二位　MV女主角陳漢娜曾患抑鬱與教主傳緋聞

▲ 陳漢娜為魏浚笙處男新歌《第一個迷》擔任MV女主角。

24歲男神魏浚笙（Jeffrey）出道短短兩年，由素人參加真人騷節目《調較你男友》、主持綜藝節目《膠戰》，以及早前首次拍劇《I SWIM》便當男一。近日Jeffrey自資6位數字推出第一首單曲《第一個迷》，成為2023年樂壇新人，實行在歌影視全方位發展做三棲藝人。

新歌MV昨日（12月29日）才面世，上架只有15小時便吸來超過8萬4次點擊瀏覽，一晚時間已登上YouTube熱門榜單第二位，反應十分熱烈。

▲ 《第一個迷》MV截圖

早前透露愛上Netflix日劇《First Love 初戀》的Jeffrey，曾預告找一位日系風的女生擔任MV女主角，而這位幸運的女生就是演員陳漢娜（Hanna）。

MV中二人飾演小情侶，對Jeffrey難度最高就是要與Hanna有磨擦冷戰的場口，現實中為廿四孝好男友的他，甚少與女友意見不合，故在演技上可謂被「愛情」考起！

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處女作獲提名「最佳新演員」

現年29歲的陳漢娜（Hanna），大學時期就讀香港理工大學廣告設計系，一次被攝影師發掘而讓她誤打誤撞入行，成為模特兒。畢業後更踏入影圈，首次處女演出為電影《殺破狼·貪狼》，戲中飾演古天樂女兒，憑此角更入圍角逐香港電影金像獎「最佳新演員」。

Hanna出名擁有一張「厭世臉」，熱愛日本化文的她於2017年曾獨自到日本長達3個月，體驗當地生活，可惜模特兒工作不理想，幾乎花光了6位數的積蓄，因壓力太大而患上抑鬱症。但她從沒後悔到過日本，反而認為經歷令她成長。

2019年，在三級片電影《G殺》擔正演出，充滿靈氣的演出更被封為「香港版廣末涼子」。

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與Anson Lo傳緋聞

至於緋聞方面，Hanna先後為MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）的《不可愛教主》及《永順街39號》擔任MV女主角。早於拍攝《不可愛教主》MV時已傳出Hanna對Anson Lo有意，更指她背正印男友Takuro Cheung力追男神。

4月時更傳出男方為女方爭取ViuTV劇集《百萬同居計劃》的演出，令《大叔的愛》原班人馬的Edan（呂爵安）戲份大減，拆散「田牧CP」引起「爵屎」不滿，不過Hanna最終沒份參演《百萬同居計劃》。

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