【2022年港片】明日戰記+飯戲攻心各領風騷　古天樂黃子華MIRROR包攬2億票房

▲ 2022年港片屢創佳績。

2022年對港人來說是經歷起伏的一年，受第五波疫情衝擊下，各行各業都受影響。其中本地電影業，也出現很多難忘事件。上半年因疫情令業界陷入寒冬，但下半年隨著防疫措施放寬，加上多套具質素的港片上畫，票房不斷創下佳續，新導演新演員表現突出，為明年帶來一片美好願景。

早前《Yahoo搜尋人氣大獎2022》把「年度風雲人物」大獎頒予古天樂，正代表了已被認同是「電影大亨」的古天樂在今年的成就。

電影大亨古天樂

不論是他苦心經營多年的《明日戰記》，擦新了香港史上最高華語電影票房（約8,300萬港元），電影亦成為港產科幻片里程碑，同時為香港幕後特技人員奠下發展藍圖，為古天樂的「十年電影企劃」啟航，意義重大。

▲ 古天樂今年影壇大豐收，早前獲Yahoo頒風雲人物。

另外，古天樂的天下一電影，亦積極投資不同類型電影，及發掘編導人才，除《明日戰記》，今年票房大收的《飯戲攻心》、《闔家辣》，其公司都有參與製作。

另外，票房至今接近4,000萬的《正義迴廊》，監製翁子光揚言最初集資困難，並暗示曾獲古天樂提供100萬資助拍攝，出發點只是希望拍一齣好的港產片。難怪有網民曾戲言，香港影業是由古天樂所撐起！

最新影片：

黃子華叫好叫座

今年電影圈另一風頭人物應是黃子華。近年參演的賀歲片《棟篤特工》、《乜代宗師》雖已擺脫早年「票房毒藥」稱號，但此兩片卻是口碑參差，直至今年由陳詠燊執導的《飯戲攻心》，由原先新春檔延期至中秋始上畫，食正下半年影業反彈，加上影片口碑傳出，令《飯》愈映愈旺，累積票房約7,700萬港元，超越周星馳《功夫》成史上最高票房的港產喜劇。

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另外，子華今年主演的舞台劇《最後禮物》亦一票難求，一再加場至共演50場，創下3年疫情最多場數的舞台劇紀錄。人氣加口碑加持的黃子華，明年上映賀歲片《毒舌大狀》可說令人期待。

影壇新貴MIRROR

人氣男團MIRROR的受歡迎度，不容置疑。而今年MIRROR紅館演唱會不幸發生意外事故，成為新聞焦點，令成員情緒陷入陰霾，當中姜濤、柳應廷更一度未能參予首次電影作品《阿媽有咗第二個》的宣傳活動，但無礙粉絲支持力度，更有不少鏡粉專屬包場，加上影片本身的口碑，最後票房突破4,000萬，成績十分理想。

另外，多套MIRROR成員參演的電影都有不俗票房，呂爵安主演的《闔家辣》，及他跟盧瀚霆合演的《過時‧過節》都是分別收過3千萬及1千萬，而江熚生有份演出的《忽然心動》則收約200多萬，不過不失，但可見這個偶像男團的叫座潛力。

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異軍突起電影

除了商業電影，今年也不乏奇葩港片，當中改編自大角咀弒親血案的《正義迴廊》自是代表。電影沒有大明星卡士，純以大量法庭戲，加上獨特風格為觀眾帶來思考，最初開畫成績不佳，但在觀眾口碑加持下，卻造成觀影熱潮，票房有望突破4000萬元，相信明年亦會在金像獎得到不少提名。

而黃浩然執導的小品愛情片《緣路山旮旯》，同樣是開畫成績一般，但靠著影迷支持下，成就另一齣票房奇蹟的作品。

▲ 《正義迴廊》憑強勁口碑創下奇蹟。

另外，黃秋生主演以香港難民生活為背景的《白日青春》、張艾嘉參演講及城市霓虹燈的《燈火闌珊》，在今年台灣金馬獎摘下最佳男女主角，證明優質而本地化的港片題材，仍有很多空間。

同時，今年也有不少具誠意而風格扎實的新導演出現，如《過時‧過節》的曾慶宏、《窄路微塵》林森等，為港片帶來更多生力軍人才。