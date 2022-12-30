【日本限航令】國泰1月下旬削56班日本航班　整月大減近百班機【附航班日期】

▲ 國泰1月下旬削56班日本航班，整月大減近百班機。（梁偉榮攝）

國泰航空表示，與日本當局商討最新的旅遊限制後，確認國泰航空可繼續運作前往日本所有航點的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋和札幌。然而，為符合日本當局的要求，國泰需要削減原定於2023年1月運作的日本航次，估計涉20%航班，並昨率先公布由12月30日至1月上旬取消41班航班，1月下旬的則取消56班，集中在福岡及名古屋航班，整個1月共削減97班航班。

國泰即日至1月12日取消41班航班的詳情，即看【下一頁】

國泰落實取消航班詳情（2023年1月13至26日）：

東京 － 成田國際機場 (NRT) -- 8班

CX500 2023年1月15至16日、1月24至25日

CX501 2023年1月16至17日、1月25至26日

大阪 － 關西國際機場（KIX）-- 4班

CX502 2023年1月14日、1月24日

CX503 2023年1月15日、1月25日

名古屋 － 中部國際機場 (NGO) -- 16班

CX536 2023年1月14至15日、1月17日及19日、1月21至22日、1月24日及26日

CX539 2023年1月14至15日、1月17日及19日、1月21至22日、1月24日及26日

札幌 － 新千歲機場 (CTS) -- 8班

CX580 2023年1月16日及18日、1月23日及25日

CX581 2023年1月16日及18日、1月23日及25日

福岡機場 (FUK) -- 20班

CX588 2023年1月13日至17日、1月19至24日， 以及1月26日

CX512 2023年1月18日、1月25日

CX589 2023年1月15日至16日、1月22至23日

CX513 2023年1月18日、1月25日

國泰航空表示，對於受航班取消影響的顧客感到十分抱歉。已開始為所有受影響的顧客重新預訂其他航班， 而名古屋的顧客將轉乘大阪的航班。 另外，由於在假日期間比較繁忙，其餘的日本航班已額滿，福岡航班將獲得全額退款。

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責任編輯：陳麗娜