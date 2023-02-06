【第二人生】退休教師愛上戲劇　演移民主題話劇身同感受

▲ 陳炎華（右）在話劇中扮演帶女性化的角色，他一點也不抗拒，覺得很有挑戰性。（相片由被訪者提供）

退休生活不一定是沉悶賦閒，甚至可比在職時過得更豐盛精采，退休教師陳炎華就是一個活生生的例子。他嘗試突破自己，做模特兒、參與電視節目、演戲劇，更在當中得到很多珍貴的體會，將演出的戲劇《飛越聚散時》，就談到長者面對移民潮的感受。

跟曾執教鞭接近30年的陳炎華談天，沒有一般教師的威嚴氣勢，反而覺得他親切而平易近人，他更笑稱自己花名是華Dee。原來他當老師時希望營造出慈父的形象，如爸爸般愛護學生，聽他分享教書的往事時，也感到成為他學生是相當幸運。

▲ 退休教師陳炎華今年62歲，多姿多采的生活令他內外更年輕活力。（湯致遠攝）

慈父角色打動學生

陳炎華在大學時主修地理，順理成章成為教師，立志以生命影響生命。他一開始任教九龍城浸信會禧年小學，後來轉到中華傳道會李賢堯紀念中學，主要教授地理及通識科，後來更到外國進修輔導。他說：「很多學生都面對家庭問題，學校女教師較多，缺少一個父親的角色，而且男同學未必喜歡找女老師傾訴，我希望可當『代父』幫助到他們成長。」

當時學校的風評及排名不好，陳炎華曾任教全校最差的一班，他笑稱有段時間連課室也不敢入。「我每天要祈禱風平浪靜，有些學生會仇視我，又會搞事，甚至在周記中用粗口罵我。我反而覺得學生表達到情緒是好事，並選擇用愛心感染他們，給他們很長的回覆，又試過寫家書給學生。」

陳炎華的循循善誘成功感化學生，除了有學生主動找他傾訴，又收到一位家長的感謝信，多謝他成為學生的班主任，讓他感到安慰。他特意將課室營造家的感覺，每逢大時大節都會悉心布置，聖誕有仿製火爐、新年貼揮春、中秋也會掛燈籠，將家庭溫暖帶到學校。

▲ 陳炎華與學生打成一片，甚至由他們直呼其名「華Dee」，絕無架子。（相片由被訪者提供）

▲ 他為畢業班準備了驚喜，一人一隻小熊公仔放在同學枱面，非常窩心。（相片由被訪者提供）

退休活動豐富有趣

教師生涯有苦有樂，陳炎華在2020年迎接60歲退休之齡，對開展人生下半場的生活也相當期待。陳炎華趁在職時購入保險，並將退休金分散投資，買基金、股票及年金，每個月都有少許收入支持生活，不用擔心財政問題。

陳炎華經常提醒自己，要積極過退休生活，不想每天坐在梳化上看電視。他特別喜歡挑戰一些以前未玩過的新事物，除了計劃與太太遊山玩水外，又到長者中心、康文署及工聯會等上不同課程，興趣極為廣泛，包括鋼琴、唱歌、舞蹈、魔術、太極及乒乓球等，甚至學做聖誕老人，亦有做義務工作，可說是多姿多采。

他更成為了銀髮模特兒，最大突破是參加了ViuTV電視真人騷《我不是廢老》，甚至晉身決賽。「其實自己從來沒有想過參加，銀髮模特兒公司推介，於是膽粗粗去玩，當中學到很多不同技能，是人生一個很有趣的體驗。後來我又參加『長。智。戲』戲劇培訓課程及『五十後戲團』，發掘了演戲的興趣及潛質，在演戲之中投入不同角色，很有新鮮感。」

▲ 興趣廣泛的他參與信義會頌安長者鄰舍中心舉辦的聖誕老人班。（相片由被訪者提供）

▲ 陳炎華閒時與太太參與行山義工，順便鍛練身體。（相片由被訪者提供）

▲ 陳炎華參加了ViuTV的《我不是廢老》，甚至染了一頭熒光粉紅頭髮，極為新潮。（相片由被訪者提供）

醉心演戲談移民

五十後劇團將聯同明愛「智好戲劇團」以及耆康會「老友記劇組」，於2023年1月初舉辦由長者演員演出之「銀齡戲劇滙演」，陳炎華有份演出的劇目《飛越聚散時》，由一眾年過50歲之長者演員，剖白長者面對與家人即將分隔兩地時的掙扎、心情與轉化，他當中也有很大感慨。

「第三幕角色的女兒嫁到外國，我的親生女亦是一樣移居英國，當中的不捨及想念，身同感受，令我看到眼濕濕。第二幕亦跟我哥哥的情況很相似，他的兒子也是全家移民，但當中沒有經過深入的溝通，令我很有切身感受。看到現在的新聞報道，仔女在最後關頭才通知家中長者，很悲慘。這套移民主題的劇目，回應到現今時代，希望觀眾有所反思。」

▲ 他的女兒嫁到英國，早前更赴當地參加女兒的婚禮。（相片由被訪者提供）

豁達面對退休生活

《飛越聚散時》在年頭開始籌備，當初參加者與導演等透過用Zoom開會，知道原來不少長者都面對家人移民的難處，並將這些故事互相傾訴，亦影響到很多長者的心理健康。於是主辦方希望藉這個故事，提醒移民前家人之間要好好溝通，陳炎華也認為長者觀賞後一定會很有共鳴。

他口中雖說排練不算很辛苦，但在演出前夕，每星期都有3至4次排戲，但他也樂此不疲：「在演出中多了一個太太一個女兒，排練過程演員之間也變得熟絡，參加活動也讓我多了不少朋友，甚至比在學校認識的更多。家人都支持我，之前我參加《我不是廢老》，女兒及女婿是第一個鼓勵我，很感恩。」

他寄語退休人士不妨放膽豁出去，保持開朗的心試新事物，最重要是自己覺得過癮，活得開心。未來更會積極試鏡及參與演員招募，希望有機會在第二人生中，繼續演下去。

記者：張頌婷