【韓國旅遊】首爾近郊5大人氣滑雪場推介　最快40分鐘到達方便即日來回【內附詳情】

▲ 首爾近郊 5 大人氣滑雪場陸續開放，最快 40 分鐘輕鬆抵達。（KNTO提供）

踏入雪季，各國的滑雪場也陸續開放，例如港人熱門旅遊點韓國首爾。相隔3年大家終於能親身感受滑雪的快感 ，的確令人又興奮又期待！這次精選了5大首爾近郊的滑雪勝地，最快40分鐘車程便可到達，就算即日來回也可能，方便輕鬆。

1. 維利希利渡假村滑雪場

獲國際滑雪聯盟規模及安全性認證的維利希利渡假村滑雪場，距離首爾只需1.5小時車程。因擁有世界級規模的 Board Walk Superpipe，除了受滑雪愛好者歡迎外，更獲得滑雪板愛好者的青睞。

滑雪場擁有初級到專業水準的19條滑雪道，還有「蒙古式路線」，即是由人工設計的高低不平傾斜路線，非常適合高難度技術的練習。

地址：江原道橫城郡屯內面高原路 451（강원도 횡성군 둔내면 고원로 451）

開放日期︰即日起至2023年3月（各滑雪道不同，會根據天氣更改）

開放時間：8:30am-凌晨12mn

交通：可於屯內巴士客運站搭乘免費接駁車前往，每日8班︰7:39am、9:39am、11:39am、1:09pm、3:24pm、4:49pm、7:59pm、10:24pm

網站：https://www.wellihillipark.com/sub3/

2. 鳳凰島平昌滑雪場

距離首爾約1小時50分鐘車程的鳳凰島平昌滑雪場，位於海拔700米的清淨高原地帶，佔地逾420萬呎。設有設有多條溪谷形滑雪道，雪質優良，有初、中、高等不同等級的滑道，並且開放夜間滑雪。

尤其是為初學者而設計、長達兩公里的「全景」滑學道，兩側相當寬闊的坡面讓初學者也能安全滑雪。另亦為滑雪板愛好者特設符合冬季奧運標準的Half pipe、Table top、Round quarter 等的極限樂園。

地址：江原道平昌郡蓬坪面泰歧路 174（강원도 평창군 봉평면 태기로 174）

電話: +82-1588-2828

開放期間：即日起至2023年3月初（會根據天氣更改）

開放時間：9am-10pm（整雪時段 4:30pm-6:30pm）

交通：江陵線 KTX 平昌站停車場前搭乘接駁車，每日6班︰8:55am、10am、11:50am、2:45pm、3:55pm、5:45pm

網站：http://phoenixhnr.co.kr/pyeongchang/index

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3. 百玩地公園滑雪世界

位於洪川的百玩地公園滑雪世界距離首爾僅1小時10分鐘車程，是韓國首個開放夜間滑雪的滑雪場，開放至凌晨3時，深受年輕一族喜愛。

滑雪道設有不同長度與傾斜度，彎度亦經過特別設計，緊張刺激。除滑雪場以外，還有雪橇樂園及可享受泡湯樂趣的百玩地海洋世界等。

地址：江原道洪川郡西面寒峙谷街262（강원도 홍천군 서면 한치골길 262）

開放期間：即日起至2023年3月（會根據天氣更改）

開放時間：8:30am-凌晨3am；Techno滑雪道10am；夜間滑雪6:30pm-10:30pm；深夜滑雪 8pm-凌晨3am（周一至周二暫停）

網站：http://www.daemyungresort.com/skiworld

交通：於春川市外巴士客運站對面e-Mart，搭乘市外巴士至百玩地公園（時刻表9am、10:30am、11:30am、2:30pm、4:10pm、6:50pm、8:40pm）

4. 伊利希安江村滑雪場

位於白楊里站旁，可搭乘地鐵輕鬆前往，距離首爾僅1小時車程。滑雪場依據初、中、高級等難度設有合共10條滑雪道，其中8條是為初、中級者所設計。滑雪場更延長開放時間至深夜12時，方便旅客當天往返首爾。

地址：江原道春川市南山面北漢江邊街 688（강원도 춘천시 남산면 북한강변길 688）

電話︰+82-33-260-2005

開放期間：即日起至2023年3月初（會根據天氣更改）

開放時間：9am-5pm；夜間時段至10:30pm、深夜時段至凌晨12mn

交通：京春線地鐵白楊里站前搭乘免費接駁車前往即可（周一至周五每日30班；周六及周日每日34班）

網站：http://www.elysian.co.kr

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5. 芝山森林渡假村滑雪場

芝山森林渡假村滑雪場距首爾僅40分鐘車程，擁有從初級到高級等滑雪道，無論是初學者或是滑雪好手都能盡情享受滑雪樂趣。

另外還有5部高速吊椅機，毋須等候即可自由使用，亦設有提供給兒童與初學者使用的自動扶梯。雖然渡假村規模不大，但勝在設施完善、價錢親民，是極受歡迎的滑雪場。

地址：京畿道利川市麻長面芝山路 267（경기도 이천시 마장면 지산로 267）

開放期間：即日起至2023年3月（會根據天氣更改）

開放時間：9am-11pm

交通：利川巴士客運站搭乘12號公車，於芝山森林渡假村入口慶熙超市下車，步行約25分鐘即抵達

網站：http://www.jisanresort.co.kr

記者︰黃依情