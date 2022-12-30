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【姊弟脫險】父母車禍亡遺3孩困車內伴屍2日　5歲女一舉動助弟弟死裡逃生

親子 13:59 2022/12/30

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一對父母遇車禍離世，遺三子女困車內伴屍2日。

大人面對困境時，也未必能臨危不亂，更何況是小朋友，但一名5歲女童做到了。近日澳洲一對父母帶著三名子女駕車出遊，不幸遇上車禍雙雙離世，遺下年幼孩子困車內伴屍2日。因5歲家姐一個舉動，成功拯救自己和兩個弟弟，最終三姊弟奇蹟生還。

最新影片︰

為1歲弟解開安全帶

綜合澳洲傳媒報道，來自西澳的28歲Jake Day和25歲妻子Cindy Braddock於12月25日聖誕節當天，帶同5歲女兒、2歲兒子及1歲幼子，由他們位於諾瑟姆（Northam）的住所驅車前往康迪寧（Kondinin），到親友家中歡度佳節，可是行駛約10公里後發生車禍，夫妻當場死亡。

三名孩子在父母離世後，在攝氏30度下被困車內55小時，他們被發現時雖然出現脫水狀況，但竟然奇蹟地生存下來，並被送往珀斯兒童醫院接受治療。Jake的表兄弟Michael Read指出，三姊弟能倖存，全靠5歲的家姐夠機警，她先自行脫困，然後為1歲的幼弟解開汽車座椅上的安全帶，救了​​出來。至於2歲弟弟因受傷，只能留在車上等待救援。

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懂事家姐安慰弟弟

而三姊弟被發現後，家姐第一句話就是「保母現在要照顧我們了」，安慰兩個弟弟。家人分享，「如果不是因為她，她的弟弟就不會在這裡」。從事故現場的照片及影片可見，出事的私家車附近雜物散滿一地，包括奶樽、衣服。

Jake的家人在GoFundMe眾籌，目標為5萬新西蘭元（約25萬港元），用於夫妻的喪葬費用、孩子的醫療及援助費用，截至今日（30日）下午1時已籌得8.8萬新西蘭元（約43萬港元）。家人感謝熱心人士的的捐款，幫助孩子堅強生活下去。目前三姊弟在醫院由家人陪同，情況穩定。

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責任編輯︰王明芳

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