【認罪判刑】涉以假資料圖騙聖約翰批辦急救課程　前急救訓練總監判240小時服務令

▲ 被告黎信興。（梁錦麟攝）

前醫管局急症訓練總監與其妻子涉使用虛假資料隱瞞利益衝突，致香港聖約翰救護機構批准他教授急救課程，以及企圖詐騙導師酬金，夫婦早前分別承認企圖欺詐等罪，涉案前總監今（30日）被判240小時社會服務令。裁判官判刑時指，被告有計劃申請涉案課程，且明知人數及出席紀錄為虛假，屬深思熟慮下犯案，其妻則押後至2023年1月20日判刑。

2名被告為黎信興（65歲）及其妻周好月（66歲），2人於案發時為香港聖約翰救護機構兼職導師，黎同為世界應急聯合會副主席。

黎承認6項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，周則承認2項企圖欺詐罪名，案發於2021年4月至5月期間。

裁判官判刑前指，由於女被告早前為密切接觸者，未能與感化官會面，以索取背景及社會服務令報告，故將女被告判刑押後至2023年1月20日，於觀塘裁判法院處理。

裁判官判刑時指，早前男被告代表律師求情時指，涉及訓練課程金額約6,480元。背景報告提及男被告早年為醫管局急症訓練總監，投入倡議急救服務44年。

裁判官指，被告有計劃申請涉案課程，且明知人數及出席紀錄為虛假，屬深思熟慮下犯案。裁判官另考慮到被告及早認罪，在事件中已被革職，重犯機會低，以及被告還押期間已受牢獄之苦，遂判被告履行240小時社會服務令。

案情指，聖約翰於2021年4月收到世界應急聯合會7份申請表，要求聖約翰於同年4月至5月，為聯合會在旺角1幢商業大廈舉辦7個急救訓練課程。聯合會要求由兩名被告擔任課程導師，聖約翰其後批准有關申請。

聖約翰於2021年5月收到由兩名被告簽署的7個急救課程的學員出席紀錄，惟在相關的7份申請表上所列的場地，從沒有舉辦急救訓練課程，課程亦沒有在相關日期舉行，申請表上的課程申請者及聯絡人，亦從沒有向聖約翰申請任何急救課程。

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記者：梁錦麟