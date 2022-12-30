【認識HPV】旺角The Forest推HPV主題　設姜濤打卡位及遊戲資訊區

▲ 旺角The Forest商場地下廣場設置了HPV互動遊戲區，由姜濤親自出題考考大家對HPV的認識。

即將踏入2023年，姜糖們，找到姜濤陪你跨年的機會了嗎？旺角The Forest商場安排人氣王姜濤進駐陪伴大家跨年，更以保護伴侶為主題，以打卡、遊戲等方式，讓大家甜甜蜜蜜過新年！

最新影片推介︰

由即日至2023年1月11日，The Forest地下廣場設置了HPV互動遊戲區，由姜濤親自出題考考大家對HPV的認識，了解HPV相關疾病及保護自己與伴侶的重要性。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

對姜糖而言，打卡同樣重要！各位姜糖只要稍移玉步到一樓中庭位置，便會見到巨型HPV x姜濤展示區打卡位。該區更特設寫意的仿真草坪及小木椅，姜糖可以「親近」姜濤之餘，更可以坐下來一邊歎咖啡、一邊打卡、一邊欣賞姜濤早前參與拍攝的預防HPV微電影，確是相當不錯的跨年活動！

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰羅嘉欣