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【認識HPV】旺角The Forest推HPV主題　設姜濤打卡位及遊戲資訊區

健康 14:00 2022/12/30

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旺角The Forest商場地下廣場設置了HPV互動遊戲區，由姜濤親自出題考考大家對HPV的認識。

即將踏入2023年，姜糖們，找到姜濤陪你跨年的機會了嗎？旺角The Forest商場安排人氣王姜濤進駐陪伴大家跨年，更以保護伴侶為主題，以打卡、遊戲等方式，讓大家甜甜蜜蜜過新年！

最新影片推介︰

由即日至2023年1月11日，The Forest地下廣場設置了HPV互動遊戲區，由姜濤親自出題考考大家對HPV的認識，了解HPV相關疾病及保護自己與伴侶的重要性。

    點擊圖片放大
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對姜糖而言，打卡同樣重要！各位姜糖只要稍移玉步到一樓中庭位置，便會見到巨型HPV x姜濤展示區打卡位。該區更特設寫意的仿真草坪及小木椅，姜糖可以「親近」姜濤之餘，更可以坐下來一邊歎咖啡、一邊打卡、一邊欣賞姜濤早前參與拍攝的預防HPV微電影，確是相當不錯的跨年活動！

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責任編輯︰羅嘉欣

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