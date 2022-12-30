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【運動健將】11歲仔練成鋼條身型做小飛魚　姚瑩瑩跟得媽媽赴新加坡陪集訓

兒童健康 16:06 2022/12/30

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姚瑩瑩陪兒子赴新加坡集訓練水。

藝人姚瑩瑩忙拍劇之時，不忙陪伴11歲兒子，近日瑩瑩在社交平台分享母子7月暑假時的影片，記錄阿仔到新加坡參加游泳集訓。從影片照片所見，11歲的Evan身材瘦削零贅肉，一身鋼條身型，化身小飛魚在泳池暢遊，更到健身室操體能，相信姚瑩瑩為兒子深感驕傲。

50歲的姚瑩瑩育有11歲兒子Evan。（IG圖片）

陪兒赴新加坡集訓練水

藝人姚瑩瑩（Eileen）於1991年奪得新加坡小姐冠軍，並代表新加坡參加環球小姐，其後來港發展。瑩瑩與兒子Evan感情好好，瑩瑩不時在社交平台分享母子的親子日常，昨日（29日）瑩瑩分享了一段影片，回帶記錄今年7月陪伴兒子赴家鄉新加坡陪集訓的點滴，她更以英文撰文多謝教練及泳隊隊員。

最新影片︰

影片由多張照片剪輯而成，除了2張照片是母子合照之外，其他都是囝囝獨照，感受到姚瑩瑩樂意做「跟得媽媽」，全程記下Evan訓練的花絮。照片大部分是Evan在泳池練水的情況，他認真地聽教練講解，游了很久，由日頭練至天色昏暗。11歲的Evan熱愛運動，身材瘦削零贅肉，更隱約見到腹肌，一身鋼條身型，是未來運動界的新星。

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做器械訓練體能

Evan亦有到健身室練體能，怪不得只有11歲人仔細細就有肌肉，他做了一些器械訓練，亦在教練協助下做引體上升，另有平板支撐、掌上壓等動作，見他雖展示辛苦的表情，但依然盡力去完成動作。

姚瑩瑩之前提及新加坡的行程很充實緊湊，只有三日兩夜就做了很多活動，相信其中一個重點行程就是游泳集訓，而Evan表示希望下次是四日三夜。

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歷病患明白健康的重要

瑩瑩曾接受傳媒訪問提及兒子曾歷病患，兩歲多時突患上特發性血小板減少性紫癜（簡稱ITP），身體抵抗力攻擊自身血小板，血小板數字劇減，稍有碰撞有機會流血不止而有生命危險。然而，瑩瑩沒有將囝囝放在保護罩，亦了解Evan的性格動靜皆宜，明白到強壯身體、增強免疫力的重要性，經常帶兒子到戶外活動玩耍。Evan愛游泳之外，亦愛打籃球，瑩瑩希望兒子鍛鍊強壯身體，成為一個健康堅強的人。

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責任編輯︰王明芳

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