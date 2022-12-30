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【藥物荒】搶購潮多區湧現藥價屢創新高　盤點港九新界良心價售藥藥房

健康 17:04 2022/12/30

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搶購潮多區藥房湧現。

本港近日掀起止痛退燒藥搶購潮，多區藥房不少貨架更是悉數清空。由於需求殷切，退燒藥被牟利之徒天價炒賣，令不少基層市民苦不堪言。不過，市民若果於一般藥房無法買藥，不妨可到附近的社區藥房查詢。有社區藥房就在網上張貼告示，指目前平安藥，包括撲熱息痛，以及其他紓緩新冠及傷風感冒的藥物，如消炎藥、收鼻水、止咳藥，庫存尚算充足。但要留意由於需求太多，市民可能需長時間排隊等候，或有提早截籌的情況。

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記者今日（12月30日）於網上搜查，發現有多間慈善機構轄下的社區藥房，普遍成人藥物劑量仍有存貨，當中包括醫護行社區藥房、香港仔坊會良躍社區藥房、九龍樂善堂2間社區藥房、香港聖公會麥理浩夫人中心慈惠社區藥房，以及聖雅各福群會4間惠澤社區藥房。

  • 醫護行者醫護行社區藥房 : 大人平安藥物貨源相對充足 e.g. 止痛退燒、收鼻水、化痰止咳、消炎酵素；撲熱息痛 Paracetamol 500mg (價錢不變 - $5/排)；兒童化痰素 Acetycysteine (2歲或以上)
  • 香港仔坊會 良躍社區藥房 : 以100元出售4天藥的平安藥包，藥包包括止痛退燒藥、消炎藥、收鼻水/抗敏感藥、化痰藥及止咳藥。值得留意是年滿60歲長者免藥費及如出示新冠肺炎確診證明，可免費送藥上門
  • 九龍樂善堂 社區藥房 : 成人平安藥 (視乎現場情況限配)；退燒藥、 維他命C 及益生菌仍有貨存。太子分店需取籌 ，九龍城分店則直接排隊。
  • 聖雅各福群會 惠澤社區藥房 :收鼻水及消炎藥物庫存量低，預料下星期補貨。

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責任編輯：羅嘉欣

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