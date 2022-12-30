【夫妻關係】老公爛賭仲搵PTGF　妻助還賭債50萬1個原因猶豫應否離婚

▲ 老公爛賭又爛滾，點忍呀！

一次不忠百次不容，昨日(29日)，有25歲嫩妻上網發文，指自己同34歲老公結婚4年，期間同老公有正常性生活，但老公因壓力太大還要找PTGF(出租女友)，而且不止1次！除此之外，老公仲鍾意賭錢，早前賭外圍更輸了50萬要嫩妻向銀行及財仔貸款還債，老公偷食3次並連累她揹一身債，不過嫩妻卻因一個原因猶豫應否離婚，她慨嘆：「點解仲要搵PTGF，好想離婚。」

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該名嫩妻昨日(29日)在instagram的couple.murmur發帖稱自己25歲，老公34歲，有一個7歲的女兒，當年18歲意外有咗，拍拖2年，有感情基礎所以簽紙結婚，亦生了女兒出來，

當年以為自己算幾幸福，因為生左呀女我都有繼續讀書，起碼叫有張沙紙。

結婚4年，她發現了老公有搵PTGF，老公亦向嫩妻坦承，但嫩妻想極都唔明，

因為我哋生咗阿女之後都有keep住有做，所以我諗唔明點解佢要出去搵PTGF。我問佢，佢話因為壓力太大，所以就出去搵。

嫩妻續指，老公不是豬隊友，踢吓都肯郁，而且轉工後多了時間陪她和女兒，星期六、日更可以一家人出街行吓玩吓，

所以頭一二三次我有原諒佢出去滾，因為我想俾一個完整家庭俾阿女成長。但我有講明，如果再有下一次，頭家就散。

嫩妻透露，他們經濟狀況未算好好，「叫做有2餐溫飽」，不過老公除了爛滾外，仲鍾意賭錢，仲要賭外圍，

最後輸咗差唔多成50萬，要找數嘅時候就問我借錢。我淨係借咗10萬俾佢，其餘我問銀行同財仔借，而家都仲還緊。

上個月，嫩妻有感老公有些奇怪，於是在老公的電話安裝GPS，有一晚，她約了屋企人食飯，豈料，老公因工作而不來，

我見佢GPS跟本就唔係工作地點附近，所以我決定去會一會佢，睇下佢係咪又出去滾。出到去發現佢喺酒店樓下食緊煙，即使我無見佢同女人一齊，我都好嬲好嬲，同佢講離婚。

嫩妻喊離婚，老公也喊哂口，「佢同條女無做到，叫我唔好離婚。」並表示被嫩妻鬧完就已經沒有再去滾，他指這次是出去同朋友食飯。嫩妻指就當老公今次真係食飯，但她真的不能原諒他之前的所作所為，所以好想離婚。

但唔知阿女點處理好，好驚同佢講完會有陰影。定係我應該繼續忍。

貼文一出，即掀起網民熱議，大批網民都建議樓主應該離婚；不過有網民表示，千祈不要因一時意氣離婚，做大事要有部署。結婚講感情，離婚就要講錢。

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責任編輯︰王明芳