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【減肥陷阱】雞胸白肉雞髀紅肉？　營養師教分紅白肉︰過量攝取可致肥【內附簡易食譜】

保健美顏 14:27 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

常吃的肉類及海鮮有白肉及紅肉之分，兩者營養價值不同，基本上可按顏色及部位來分辨。

近年港人愈來愈注重健康飲食，尤其是即將迎接新一年，更加應該吃得再均衡一點。肉類是人體補充蛋白質的重要來源之一，大家也常聽說「吃白肉比紅肉健康」，究竟這說法是否正確？紅肉與白肉又怎樣區分呢？請來營養師張穎心（Stephanie）為大家解說。

大家常吃到的肉類可分為紅、白肉兩款，從外觀來看，較淺色的是白肉，較紅的則會稱為紅肉，因為內含的肌紅蛋白比例較高。營養師張穎心說︰

「所謂的肌紅蛋白，即是一種存在於肌肉組織中的蛋白質，負責運輸氧氣，讓血液及肌肉呈現紅色。」

常吃的肉類及海鮮有白肉及紅肉之分，兩者營養價值不同，基本上可按顏色及部位來分辨。（iStock圖片）

一般紅肉其實泛指哺乳類動物，例如豬肉、牛肉及羊肉，而港人較少吃的馬肉也包括在內，亦即是擁有4隻腳的家禽類為主。

白肉則主要是有兩隻腳的家禽類，如雞、鴨、鵝等，還有魚、蝦及貝類等海鮮，不過當中亦有例外。

最常搞錯的就是雞腿，因雞隻經常行走，令腿部有更多肌紅蛋白，所以雞腿可被稱為紅肉。鴨、鵝也一樣，因經常飛行，會有更多紅血球將氧氣帶到胸部，因此也稱為紅肉。

另外三文魚的肉雖然是橙紅色，但卻非紅肉，那紅色是來自含有類胡蘿蔔素的蝦紅素，所以屬於白肉。相反肉質呈血紅色的吞拿魚，雖然是魚類，但就屬紅肉。故分辨紅白肉，除了靠顏色外，也要視不同部位而定。

世衞稱紅肉可致癌

Stephanie 續指，紅肉及白肉都含有豐富優質蛋白質及必須胺基酸，有助細胞生長，且同時含有脂肪，是製作細胞的重要元素之一，也能幫助吸收油溶性維他命，保持皮膚及頭髮有光澤。但若然仔細分辨的話，兩者的實際營養成分就大不同。

紅肉含有較多鋅、鐵及維生素B12，有助製造蛋白質及紅血球，幫助傷口復原，並保持面色紅潤並有助補血，貧血者及懷孕婦女可多攝取。白肉通常所含的脂肪則較低，較適合減重及增肌人士食用。

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不過，世界衞生組織於2015年公布，將紅肉歸類為「較可能對人類致癌」（2A級），的食品，根據研究資料顯示，每日進食100克（約2.5両）紅肉，有機會令患上大腸癌的風險增加17%，這主要與紅肉中所含的血紅素、鐵質及烹調過程中可能產生的致癌物有關。

過量攝取紅肉可致肥

紅肉的動物脂肪較高，也屬於飽和脂肪，過量攝取可引致肥胖、高血脂、高膽固醇等不利心血管健康的問題。但其實只要不過量攝取，就不會增加患癌的風險。按衞生署建議，每人每日宜進食5至8両的瘦肉、蛋或魚類，紅肉則每星期不多於13両。

除了要調整進食紅肉的分量外，Stephanie也提醒大家應留意烹調肉類的方法，例如盡量避免過分高溫烹調，即是攝氏200度或以上、直接接觸火焰、燒烤等，因為在這些烹調過程中，也會有機會產生致癌物。

「對比紅肉，白肉是較低脂的選擇，但當中的鐵質含量亦十分低，建議大家應選擇不同種類的蛋白質來源，也應該確保飲食均衡，對健康才最有利。」

簡易紅白肉食譜推介

1. 韓式泡菜雞肉炊飯

材料︰

去皮雞胸 130克
60克
洋葱 半個
紅蘿蔔 半條
椰菜 適量
泡菜 2湯匙

醬汁：

醬油 1湯匙
米酒 1湯匙
泡菜汁 適量

做法︰
1. 米加入適量的水，浸泡30分鐘。
2. 洋葱及紅蘿蔔切粒，椰菜及雞胸切成小塊，備用。
3. 將醬汁加入米中拌勻，再加入所有材料，按飯煲開關掣直至煲好即可。

韓式泡菜雞肉炊飯（資料圖片）

2. 冬菇肉絲炒米粉

材料︰

冬菇絲（已浸） 2隻
紅蘿蔔絲 半碗
福字米粉 1包
瘦肉絲   80克
蒜頭 1粒
豉油 半茶匙

醃料︰

胡椒粉 半茶匙
生粉 半茶匙
豉油 1/4茶匙
1/4茶匙
1/4茶匙

步驟︰
1. 豬肉用醃料醃15分鐘以上，備用。
2. 爆香蒜頭及冬菇絲，加入豬肉炒至半熟，再加紅蘿蔔炒至軟身。
3. 加入福字米粉及水，冚蓋煮5分鐘。
4. 將已軟身的米粉與其他材料炒勻，加豉油調味。

小貼士︰
用即食米粉較易斷，可改用包裝乾米粉，但炒前需先浸水15分鐘，效果會更好；喜歡惹味的朋友可加蠔油及辣椒調味。

記者︰黃依情

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