  • 12°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 10:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食安新焦點】本港一年錄逾百宗生蠔食物中毒個案　食安中心教挑選生蠔貼士

社會 09:00 2023/01/16

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

食物安全中心（食安中心）在2022年11月就四宗涉及進食生蠔的食物中毒個案展開調查。其中兩宗個案合共涉及在一家餐廳內進食的六人、一宗涉及另一家餐廳的10人以及另一宗涉及參與同一場宴會的23人。患者均出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐等腸胃症狀。

食安中心一直致力讓市民認識進食生蠔的風險。然而，從我們進行的食物消費量調查可見，生蠔越來越受市民歡迎。與此同時，近期本港涉及生蠔的食物中毒事故有所增加，在2021年有超過100宗，相比之下，2016年至2020年間每年平均有約25宗。消費者應認識生蠔存有的食物安全風險，因為生蠔並沒有經過熱處理以殺死有害微生物。

蠔隻的微生物風險不容忽

蠔是濾食性動物，會集中大量海水中的微生物，容易受弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等有害微生物污染。此外，人們可以通過進食生或未煮熟的蠔感染具有抗菌素耐藥性的微生物（「超級細菌」）。無論「超級細菌」有否引致疾病，都可能將抗菌素耐藥性基因轉移到人體內其他細菌，因而影響日後需要使用的抗生素藥效。

到目前為止，並無技術可以確保所有生蠔均不含微生物危害。採收自糞便污染程度受監控區域的進口生蠔，有時也會被海外當局驗出含諾如病毒，或者被發現與本地及海外的食物中毒個案有關。雖然大部分受影響的人士病情屬輕微，但食用生蠔也有可能導致健康嚴重受損，尤其是對孕婦、幼兒、長者和免疫力弱人士等高危人士。

要減低食物中毒的風險，應把生蠔徹底烹煮至中心温度達攝氏90度，為時90秒。把生蠔蘸以辣醬、檸檬汁、醋，或配以酒精，都不能殺死蠔隻中的有害微生物。以下是一些烹煮蠔隻的貼士：

徹底烹煮蠔隻的貼士。（食安中心）

減低生吃蠔隻風險有方

儘管部分人明白當中的風險，但仍然選擇進食生蠔。在這種情況下，應採取措施，把微生物風險減低。

無論出外或在家中用膳，消費者均應光顧持有相關批准／許可證的食物業處所。只食用以供生食的蠔。親身購買活蠔時，選擇鮮活完整的蠔，外殼應閉合或當輕敲時會閉上。如訂購外送生蠔，在送抵時檢查其整體狀況，例如温度、食物容器是否完好及衞生狀況。去殼前，棄掉死了的蠔及表面黏滑、濕淋或色澤暗啞的蠔。

細菌如副溶血性弧菌可以在危險温度範圍內迅速生長，要遠離危險温度範圍，蠔隻必須一直保持低温，直至進食為止。蠔隻應放在可食用冰粒上以保持低温，並在去殼後立即食用。

為防止在貯存和處理蠔隻期間造成食物交叉污染，食物處理人員也應用有蓋的器皿盛載蠔隻並存放在雪櫃內。要時刻保持良好衞生，包括在處理蠔隻時清洗雙手、使用清潔的器具及在處理蠔隻時沖洗和洗刷外殼。開殼時，使用清潔的保護手套及經消毒的去殼刀，防止受傷和感染。不過上述措施亦非萬全，若蠔沒有經過徹底煮熟，進食生蠔所引致的感染風險便無法消除。

為加強食物安全，以便消費者（特別是高危人士）作出知情的選擇，食安中心發出新的食物安全建議，向市民提供關於生蠔的食物安全風險資訊，並發出業界指引，以便食物業界在供應供生吃的蠔時採取適當及可行的食物安全措施。市民和業界在進食或供應生蠔時應採取必要的預防措施。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。

相關文章

【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
09:00 2023/01/02
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源
09:00 2022/12/19
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源
【食安新焦點】1成半即食食物樣本驗出含超級細菌　食安中心拆解消毒妙招
09:00 2022/12/05
【食安新焦點】1成半即食食物樣本驗出含超級細菌　食安中心拆解消毒妙招

你可能感興趣

【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
09:00 2023/01/02
【食安新焦點】組胺污染或致魚類帶金屬異味及變色　食安中心教預防鯖魚中毒
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源
09:00 2022/12/19
【食安新焦點】感染大腸桿菌或致溶血尿毒症　食安中心拆解常見感染來源
【食安新焦點】1成半即食食物樣本驗出含超級細菌　食安中心拆解消毒妙招
09:00 2022/12/05
【食安新焦點】1成半即食食物樣本驗出含超級細菌　食安中心拆解消毒妙招
食用安全 生蠔 腹痛 諾如病毒 食安中心 腹瀉 抗生素 食物中毒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
14:30 2023/01/13
【移民實況】公屋仔攜$10萬移英做餐廳執枱　網民列4大英國生活苦況
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
17:53 2023/01/13
【靈異事件】兒子晚晚哭泣稱床尾有人　港媽公開求教恐是靈異現象
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用
14:28 2023/01/09
【遊韓注意】遊韓食街邊美食魚板串　KOL揭恐怖真相：竹籤回收再用