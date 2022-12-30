【除夕交通】警方明日尖東及蘭桂坊將實施封路改道　料大批市民外出慶祝設人潮管理　

▲ 警方公布除夕特別交通安排。(曾耀輝攝)

警方將於明日(31日)至2023年1月1日在油尖區及中環蘭桂坊一帶實施人流管制措施及特別交通安排。警方指，由於剛過去的平安夜錄得逾24萬人次外出，相信隨着政府放寬更多防疫措施，除夕會有更多人外出，因此擴大封路範圍。

中環蘭桂坊將於明日下午2時至2023年1月1日上午5時實施人流管制措施並封路。

下列道路將於12月31日下午8時起封閉：

介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街

蘭桂坊

榮華里

和安里

介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街及安蘭街

視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街

介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街

介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街

擺花街及介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

第二階段改路實施後，沿雲咸街東行的車輛，只能往雪廠街及下亞厘畢道方向；另外皇后大道中西行車輛，只可右轉向畢打街行駛。

另外，位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日晚上9時起至1月1日凌晨1時暫停使用：

士丹利街的路旁電單車泊位

安蘭街的路旁電單車泊位

雲咸街的路旁電單車泊位

灣仔金紫荊廣場附近的博覽道東南行亦會封閉。由12月24日晚上8時起至1月1日凌晨1時，山頂馬己仙峽道都會封閉。

▲ (曾耀輝攝)

明晚8時起陸續在尖沙咀一帶實施封路，包括西九文化區，尖東範圍基本上會全部封閉，及後會因應人流擴大封路範圍，並實施人潮管理措施。

▲ (曾耀輝攝)





警方說，在過去的平安夜晚，有24萬人到尖沙咀區中部一帶慶祝，西九文化區就有2.1萬人，蘭桂芳亦有6千多人。因應防疫措施放寬，加上旅發局舉辦倒數活動，警方相信將吸引更多人到尖沙咀及港島海傍一帶慶祝，因此今次封路範圍亦有所擴大，但相信警方有足夠警力及能力應對。另外，警方建議市民使用公共交通工具前往有關地區，對於在封路範圍內違泊的車輛，將不予警告直接拖走。

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責任編輯：蘇文軒