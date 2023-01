勤洗手竟令抵抗力變差？孰真孰假？一文擊破日常洗手謬誤

今時今日,大家對於消毒和勤洗手已習以為常,但不說不知,原來平日大家都「洗錯手」,不知不覺令抵抗力變差,到底孰真孰假?一文擊破各種日常洗手謬誤,更教大家洗手之健康對策!

3大洗手謬誤 愈洗抵抗力愈差



平日大家洗手都有很多壞習慣,例如用過熱的水洗手、洗手時間太長和洗得太密等,這些習慣都有機會會洗走皮膚上面的天然保護層,加上使用不合適的洗手液,更會降低皮膚抵抗力。當皮膚的抵抗力變差,便會容易被壞菌*侵害,引起各種健康問題。那麼如何好好保護皮膚的抵抗力?又如何同時達到殺菌效果?就要先了解皮膚上的細菌一族。

分清好菌與壞菌 無菌並非最好



腸道細菌也有分好與壞,皮膚上的細菌並非全屬壞菌,很多人以為洗手一定是洗得愈乾淨,愈無菌就愈好,但其實這個觀念大錯特錯!其實坊間一般洗手液,不論任何細菌都通通洗走,連帶抵抗力細菌*(例如表皮葡萄球菌)都被殺掉,最終會減弱皮膚天然防護屏障,所以洗手也要用對方法。

日本專家揭洗手液的重要



事實上,在日本已有相關研究,只要使用合適的洗手液,就能殺滅壞菌,同時抵抗力留「手」,就如Kirei Kirei潔麗兒泡泡殺菌潔手液,便可殺滅99.9%^壞菌,同時保留有用的抵抗力細菌。抵抗力細菌可以分解皮膚上的油脂和汗液,變化成脂肪酸,令皮膚保持健康的弱酸性,使壞菌如金黃葡萄球菌、大腸桿菌等都較難滋長,對健康當然有正面作用!

抵抗力細菌助築天然保護屏障



抵抗力細菌同時會幫助皮膚釋出甘油,這種天然滋潤劑,有助皮膚保濕,即使洗完手水分亦不易流失,當皮膚有足夠水分,天然保護屏障才會更強,便可有效對抗外來壞菌或致敏物的入侵,那就可以抵抗力留手,壞菌即刻走!



日韓巿場第一,深受各國家庭信賴



Kirei Kirei潔麗兒泡泡殺菌潔手液通過皮膚測試,產品致敏度低,是一家大小都適合的洗手產品。由2000年至2021年,已連續22年蟬聯日本洗手商品市場銷售No.1#,被幼兒園廣泛採用,同時於韓國都是多年巿場第一位,深受各國家庭信賴。

