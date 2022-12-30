【情緒勒索】女婿夾份出錢買樓要求落一半名　外母痛罵不夠愛老婆：明天就去辦離婚

婚姻生活中如果有長輩不恰當的加插意見，可能會令夫妻關係生隙縫。台灣一名已婚男子在網上發文哭訴常遭外父﹑外母情緒勒索，動不動把「愛不愛老婆」為由而強迫男子配合他們倆老的意願。至最近一次牽涉到男子與太太的買樓落名問題，外母對此以超多「她個人的真理」以圖強迫男子把房產只落她女兒的名字，最後連外父也出口勸說並搬出超極端的比喻反問女婿，「你願意為你老婆犧牲生命嗎？」，聽到人「眼都突埋」。

最新影片推介︰

該名人夫在文中開首透露與太太結婚後，外父和外母經常把「愛不愛老婆」掛在嘴邊以干涉他和太太的事情決策，「你不這麼做的話，就是不愛老婆；你愛老婆的話，就要這麼做。」面對這些情緒勒索人夫都忍讓過去，但到最近的房產登記問題實在令他忍無可忍，更形容為遇到詐騙案

覺得遇到什麼用婚姻關係來勒索人的詐騙父母女檔。

事緣人夫最近與太太夾錢買樓，並且打算把兩人的名字都登記以共同持有該物業，豈料隨後某日收到外母「十二道金牌急call」見面。一坐下外母已經連珠炮發，

你不敢把房子登記在你老婆名下，你在防你老婆啊，你不信任她啊，你如果愛你老婆就要聽老婆的意思將房子登記在老婆名下。

外母認為登記誰的名字根本沒分別，而且她持的另一理據是，「我們這邊的做法都是登記在老婆名下，你也要這麼做。」強迫人夫仿傚。

此外，外母更牽扯出其他日積月累的不滿來趁機「教育」女婿，

我也聽女兒說了，你不敢將你的存款和身份證交給女兒保管，銀行帳戶密碼怕被女兒知道，你把她當賊在防啊。

外母更落「最後通牒」質問女婿是不是仍堅持要加自己的名，

你還是堅持房子想要登記共同持有，不登記給你老婆嗎，這樣明天就去辦離婚。

在一旁的外父終於開腔，聽似說之以理，但情緒勒索的手段比外母「更上一層樓」。他首先讚揚人夫為人老實，「我感覺得出來你是個不想占別人便宜，也不想吃虧的人。」但他緊接著又說「只落老婆名」是不吃虧也是愛老婆的表現，更語出驚人的質問道，

你如果愛老婆，為了保護她就算犧牲自己的生命也願意，我問你，你願意為你老婆犧牲生命嗎？

人夫形容當時的場面令他感到很驚愕。

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥外母一家離譜，「你跟老婆之間有嫌隙嗎？如果沒有，那麼對方這家人實在太恐怖了」﹑「厭惡至極，要不要反問，這個房子老婆貢獻多少，為什麼要登記在她名下？？受不了這種情勒！」﹑「問他你願意讓自己兒子也這麼做嗎？」﹑「現在這種不要臉的很多啊！！！結婚都要直接一套房子，不然就是不愛，哈」；也有接近一半的網友勸人夫離婚，「把他們的女兒還給他們，房子賣了一人一半，你還是去找正常的吧」﹑「你要聽話，去辦離婚」﹑「離婚吧。感覺是來詐財的」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳