【中年好聲音】殘障人士柳冕靠兒子衝破心理關口　顏志恒被指「冇人敢挑戰」

▲ 顏志恒（右）網上人氣高企。

TVB推出的綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》的最新一集將於周日（2023年1月1日）晚播出，上演第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》最終回，50強最後15位選手將出戰爭奪剩餘的8個出線名額。

是集15位選手全部出場過後，最後竟還剩下1個出線名額，根據賽制會由「100強+50強」中奪得最多燈數的選手直接晉級。最終竟有三位8燈選手同分，究竟邊個有得留低繼續比賽？

▲ 柳冕（右）再獻出充滿生命力的演出。

重拾自信上舞台

上回合獻唱《無言感激》的殘障人士柳冕，其充滿生命力的演出感動不少網友，是集柳冕將獻唱林子祥的《擁抱》，獲伍仲衡大讚：「你唱歌好舒服，我聽得好Relax。」呂方則說：「自然淡定，將歌詞內容唱出嚟，好似講緊（故仔）畀你聽咁，咁就令到我好舒服，唔需要好多高音同技巧。」

柳冕坦言，可以重拾自信登上舞台，全靠兒子的啟發及幫助，他說：「細個送佢返學，永遠都係早一條街放低佢，等工人姐姐接手送埋剩低段路，因為我驚佢嘅同學、老師同其他家長見到佢有個傷殘嘅爸爸，會畀說話佢聽同歧視佢。」

最終兒子的一個窩心舉動，令柳冕終成功衝破心理關口，他說：「有一次我接佢放學，佢好遠就行過嚟嗌爸爸，咁啱有個同學喺度，佢就同同學介紹話：『呢個係我爸爸』，嗰時聽到係好開心同感動，我個仔都唔介意，點解我要介意人哋眼光？」感性的肥媽更被柳冕的故事感動得流下淚水。

▲ 柳冕與仔仔的感人故事，令感性的肥媽聽到落淚。

影片逾34萬點擊

網上人氣高企的顏志恒亦在是集登場，顏志恒100強比賽時獻唱的《一首歌一個故事》片段，在YouTube已吸逾34萬點擊次數（截至昨午3時），亦是上回合點擊次數最高一段影片，緊隨其後的則是「鮑大人」鮑聖光獻唱的《倩影》，點擊次數為30.8萬。

是集顏志恒獻唱歌神張學友的《我應該》，實力不容忽視的他被主持車婉婉踢爆是「傳聞中冇人敢挑戰選手」，到底事實是否如此？密切留意周日晚播出的《中年好聲音》。

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