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【國安法釋法】人大常委會料下午公布相關解釋　曾鈺成相信對國安法會有重要補充

政治 15:41 2022/12/30

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一連4日的全國人大常委會會議今日將閉幕，預料下午將公布《港區國安法》相關解釋。（林宇翔攝）

一連4日的全國人大常委會會議今日將閉幕，預料下午將公布《港區國安法》相關解釋。民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成相信，今次釋法對現有《港區國安法》會有重要補充。

曾鈺成認為，今次人大釋法有重大意義，因為過去5次釋法均解釋《基本法》，而今次是首次解釋《港區國安法》，形容是開創先例。

他特別指出，《港區國安法》的釋法條文與《基本法》不同，只列明釋法權在於人大常委會，並無提及本港法院在釋法中的角色，認為大家值得留意，人大常委會的釋法權和本港法院審案時對國安法的解釋之間的關係。

曾鈺成認為，就黎智英涉違《港區國安法》案件聘用外國大律師，終審法院早前拒絕律政司上訴許可，只是涉及程序問題，並無就是否容許《港區國安法》案件聘用外國大律師，作出任何裁決，故不為今次釋法會影響本地司法權。

他又相信，特首李家超建議提請人大釋法，是經過深思熟慮，亦有與律政司商談。他認為，若能循其他途徑解決問題，相信港府不會提出有關要求。

港府上月底建議提請人大常委會就《港區國安法》䆁法，以釐清「沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師可否以任何形式參與處理危害國家安全犯罪案件的工作」。

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責任編輯：胡偉明

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