【通關配額】港人返港內地人北上不受限　非永居「港漂」自由行？

▲ 福田口岸8日起有限額通關。（ 陳靜儀攝）

1月8日起，如經深圳灣口岸、文錦渡口岸、福田口岸過關，北上及南下每日各提供5萬個配額，惟內地居民北上、港人回港、經香港北上後返港的外地旅客不受每日配額限制。

不少市民關注，在香港讀書或工作的內地人士，如持有香港非永久居民身份證，入境香港是否需要預約。

港府回應指，如持有「往來港澳通行證」的內地居民，返回內地毋須預約，持有香港身份證的市民，從內地回港毋須預約。

另外，「深圳口岸發布」官方微信公眾號在回應市民留言時表示：「持港澳通行證返回內地無需預約；持港澳通行證赴港需預約，持回鄉證返港不用預約。」

另有市民指出，雖然居內地港人回港毋須預約，惟回到香港後，身份即變為「香港人」，想短時間再北上須參與配額制預約，除非時間充裕，否則並不利於往來兩地。

現時無論南下還是北上，都需提交48小時核酸陰性證明，每次檢測盛惠150元，有市民關注，在深圳做的核酸測試，當天能否用同一份核酸報告往返兩地。

「深圳口岸發布」微信公眾號回應指，可使用同一份核酸報告，當天來回。換言之，非永居「港漂」可憑同一份48小時核酸陰性報告即日來回香港和內地。

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責任編輯：林曉君