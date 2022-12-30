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【職場文化】年輕下屬日日OT要求加薪40%　上司斥趁火打劫：價值觀錯晒

親子 16:27 2022/12/30

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年尾年頭是新一波離職潮，有工冇人做，有人冇工做，有一名公司的高層就在facebook專頁「奴工處」發文，指公司近日有多名同事離職，部門因此人手不足，近日亦需要加班至晚上8時許才可下班，他一直看好一名年輕下屬，計劃下年讓對方升職，上司遂叫對方頂埋過年，因為請不到人，豈料後生仔竟要求加薪40%，上司斥對方坐地起價，趁火打劫。

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該名上司投稿指自己一直看好這名年輕人「做嘢好叻仔又有交帶」，他直言現時不懂得與年輕人溝通，並指「可能我已脫節，或者我唔明點解時下年青人啲價值觀可以錯晒」。樓主提到其中一名「20出頭」的下屬「做嘢好叻仔又有交帶」，自己一直看好對方，並計劃在下年讓對方升職。直到公司近日有多名同事離職，部門因此人手不足，近日亦需要加班至晚上8時許才可下班。

上司隨後與該名下屬商討，「我打算shift返多啲duty過去，叫佢拍硬檔幫手頂埋過年，因為仲未請到人」。誰料，對方竟要求加薪40%，「因為佢話做多咗嘢叫我補償，仲要拎埋辭職信出嚟，講到明加唔到就會辭職，辭職後一個月都唔會再幫手OT」。樓主對於其言論感到不解，並指「其實點解啲年青人可以咁厚面皮？價值觀錯晒，公司唔夠人手仲要坐地起價趁火打劫」。

不過網民就留言力撐後生仔「我反而唔明投稿人嘅價值觀。」、「如果工作量多40%，要求加40%人工好合理吖。」有網友更搞笑留言：「而家啲後生真係不知所謂，係我就唔忍，由得佢辭職，做埋佢嗰份。」

點擊下圖看網民留言:

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責任編輯︰王明芳

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