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【職安健】今年致命工業意外造成27名工人死亡　協會冀政府儘快改善職安環境

社會 16:01 2022/12/30

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今年致命工業意外造成27名工人死亡，協會冀政府儘快改善職安環境。（工聯職安健協會提供）

工聯職安健協會回顧本年職業及工業意外狀況，發現今年致命工業意外造成27名工人死亡，較去年增加2宗，相較2018年16宗，增加68.7%。協會認為，職安健環境於今年下半年表現持續越趨惡化，更出現連續4天致命工業意外的情況；協會希望政府與僱主，積極改善現時惡劣的職安健環境，為保障工人出一分力。

工聯職安健協會主席林淑儀表示，從年初至今，一共發生了22宗致命工業意外，造成了27名工人死亡，單從9月至12月，短短4個月內，發生的致命工業意外更有12宗，造成15名工人死 亡，她形容情況令人難以接受。

根據勞工處公佈的數字，每年的職業及工業致命個案都超過250宗。林淑儀指近年職業意外致命事件，由2018年的218宗上升至2021年的263宗，工業意外致命數字亦一樣有增無減。工業意外的統計數字中，每千名工人的致命意外率也在一直上升，自2018年0.025，幾年間升至2021年的0.043，增幅超過72%。

工聯職安健協會副主席葉偉明指，隨著疫情慢慢轉好，工業意外由9月開始明顯持續增多，亦多發生罕見的意外，包括吊機吊船等專業器械意外。雖然事後勞工處強調加強巡查和監管的情況，但同類意外仍然不斷發生。他認為以上情況反映，勞、資、官三方的職安意識明顯較以往薄弱。

協會又指今年下半年短時間內出現的連續工業意外，顯示「趕工」的狀況已進一步影響職安健環境，例如有部份地盤為儘快完成建築，會將高風險的建築工序放在一起進行，大大增加意外發生的機率。

葉偉明又指現時勞工處在職業意外數字上的公佈一直模糊，以每年公布的職業意外死 亡人數都有200多人，但從公布的數字中只能知道大概的行業的死傷人數。他認為勞工處應公布更詳細的內容，以讓大眾了解數字龐大的原因，及分析意外的成因，預防意外一再發生。

協會建議，政府要投入更多資源加大對職安健的宣傳力度，提高整體社會的職安健意識；全面檢討現有地盤安全管理制度，切實執行全部《工廠及工業經營（安全管理）規例》14項元素規定；引入建築設計及管理規例(CDM) 及內地「三同時」制度，加強職安健管理；勞工處要加強實地巡查，派出專業人員檢查器械。

同時，協會希望政府儘快改善現有的職安環境，包括儘快通《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例 草案》，為工人提供安全的工作環境。

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責任編輯：李榮忠

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