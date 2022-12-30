【民建聯】「通」當選年度漢字　曾鈺成：合時宜、不令人感到意外

▲ 「通」字以749票當選民建聯「香港年度漢字」，民建聯創黨主席曾鈺成（左）更即席揮毫，寫出「通」字。（民建聯提供）

民建聯今日公布「香港年度漢字評選2022」結果，「通」字以749票當選。民建聯創黨主席曾鈺成表示，政府恰好宣布正採取積極措施恢復與內地通關，形容今次結果是「不令人感到意外」及「合時宜」。

曾鈺成更即席揮毫寫出「通」字，又即場解釋「通」字的來源，指通的部首「辶」本身與走動與行走的字都相關；「甬」字是聲部，結合起就是「通」字，有可到達的意思。

他指出，「通」對香港十分重要，國家主席習近平說香港得天獨厚的優勢，是「背靠祖國，聯通世界」，惟香港過去因疫情受阻礙，造成各方面影響，因此大家都盼望克服疫情後，恢復暢通無阻地與內地及外地的交往聯繫。

至於「疫」及「新」是第2及第3多人投選，分別得350票和282票。該黨立法會議員劉國勳表示，本年度選出的年度漢字，是對2022年的好總結，即「通關」、「疫情過去」、「新政府有新作為，帶領市民迎接新篇章」的同時，也是對2023年的好盼望，希望來年可以願望成真。

民建聯早前公布今年度10個候選漢字名單，分別是「團」、「民」、「青」、「守」、「創」、「慶」、「援」、「新」、「疫」和「通」字，投票期在上周四結束，共有2,749 人參與投票。

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責任編輯：胡偉明