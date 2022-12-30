【危駕判囚】涉撞壆翻側男死者頭被壓變形　車長認危駕罪囚42個月停牌5年

▲ 涉撞壆翻側男死者頭被壓變形，車長認危駕罪囚42個月停牌5年。（資料圖片）

59歲九巴車長駕駛一輛往大圍的九巴駛至青沙公路交界時，突然失控撞向分岔位石壆翻側，造成1死2重傷。涉案車長早前於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡等罪。法官今（30日）判刑指，被告駕駛公共巴士責任重大，乘客期望巴士安全到埗，最終卻身陷險境。法官指死者的頭部遭巴士壓在路面致變形，可想像對死者家屬帶來的傷痛，判被告入獄42個月，停牌5年及參加駕駛改進課程。

被告黃永強（59歲）承認於2021年11月18日，在大圍大埔公路大圍段與青沙公路交界附近危險駕駛汽車，引致吳展輝死亡及在該處危險駕駛汽車引致2名女乘客受傷。

暫委法官周燕珠判刑時指，巴士閉路電視顯示被告在事故前十多秒曾經點頭和搖頭，眼睛一度合上。被告當日已數度來回涉案路線，被撞的石壆體積龐大，加上被告視野沒有受阻礙，理應可留意到，拒絕接納被告是一時錯判，認為被告當時在打瞌睡。

法官續指，案中2名重傷女傷者至今仍未完全康復，六旬女傷者須使用拐杖，不良於行。另1名20歲女傷者的身體有多道傷疤，須接受激光治療。

法官指，被告駕駛公共巴士責任重大，乘客期望巴士安全到埗，最終身陷險境。另外，死者的頭部遭巴士壓在路面致變形，可想像死者家屬聞噩耗的傷痛。法官考慮有關加刑因素及被告的良好背景後，判監42個月，停牌5年及參加駕駛改進課程。

案情指，當晚約11時許，被告駕駛載有11名乘客的88K九巴，由火炭駿景園開往大圍顯徑，途經涉案路段。當巴士駛至青沙公路分岔位的石壆時，突失控剷上石壆翻側，乘客被拋離座位。坐上層的男死者頭部遭車身壓在路面，當場不治。2名女傷者一人雙腳重創，另一人則肝臟出血，雙手受傷。

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記者：陳曉欣