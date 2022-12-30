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【中港通關】港接待社指零團費入境團已絕跡　2大因素難趕及新春訪港

社會 17:30 2022/12/30

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2019年、疫情爆發前內地團訪港情況。（ 陳靜儀攝 ）

中港通關在即，本地旅遊業有望復甦，有接待入境團的旅行社接獲數十宗東南亞及內地業界的查詢，有意帶團赴港及大灣區約一周，遊海洋公園、西九文化區等，強調不會強迫旅客購物，零負團費亦已絕跡。不過業界指出，通關日子臨近農曆新年，加上本港航空運力不足，難有內地團在新春期間訪港，估計最快3月才有團。

政府宣布將於1月中前落實通關安排，本地旅遊業正摩拳擦掌迎內地客訪港，經營接待內地及東南亞團旅社「國聯假期」、香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，公司接獲數十間外地旅行團的查詢，索取訪港行程及接待價格，當地市場屬意行程5至7天，抵港主要遊山頂、2個主題樂園及西九文化區等，兼赴珠海、澳門等地區；除非酒店房價飆升外，一般每位收費400至600美元（約3,200至4,700港元），與疫情前相若。

疫情肆虐前「零團費」旅遊團泛濫，遊客只需付極低團費甚至免費，旅行社靠強迫遊客購物的佣金來維持成本，一度影響本地旅遊業形象。謝指出，內地打擊相關旅行團，加上本地旅遊監管局出台，業界早已不以零團費作招徠，現在的行程都會帶旅客到購物點，無關團費多寡，而是旅客都希望到商舖購買本地手信及特產；事前會知會旅客行程包含購物點，相關商舖設百分百退款保證。

1月底農曆新年是傳統內地旅遊旺季，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，即使1月中兩地通關，內地團亦未能趕及月底訪港，因為內地業界人手不足，臨近農曆新年一周前旅行社職員已放假，籌組時間短，估計最快3月才有團；而兩地航空運力不足，預計客源主要來自鄰近的廣東省。她認為，中港通關給予昔日從業員信心回流，但業界增聘人手需時，通關初期訪港人數設限是好事。

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記者：陳麗娜

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