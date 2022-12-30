【2022年時尚】回顧時裝界五件大事　設計師逝世+名師離職+名店結業

▲ 剛過去的2022年，有設計師逝世，亦有人離職。

剛過去的2002年仍舊被疫情所籠罩，市道蕭條，壞消息多於好消息，但正如大家所說無論好與壞生活還是要過，不如就好趁2003年新一年的開始，回望過去，展望將來。

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大師陸續逝世

今年不幸有3位時裝大師去逝，首先的是引退時裝界多年的Thierry Mugler。

這一位當年和Jean Paul Gaultier同期齊名的設計師於年初1月逝世，他那件金屬電單車胸衣，如像昆蟲般強調女性身體線條的服裝均成為他的簽名式印記，雖然他於2020年引退，但近年不少歌手和影星都喜愛穿上由他設計的舊作登上舞台，例如Beyonce和Kim Kardashian等，由此可見Thierry Mugler其前衛的設計，在今天來看絕不過時。

另一位於去年8月因為癌症而逝世的有日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake），Issey Miyke在國際時裝界有著舉足輕重的地位，縱使他1994年已退居幕後，不同系列交由其弟子處理，但其實他仍然對品牌看得要緊，更積極開發不同面料的可塑性。

至於談到他的首本戲當然是皺褶服裝（Pleats），這一種原意本為旅行而創作的皺褶服，一直流行至今，既成了他的不二印記，同時亦成為時裝歷史裏不朽的名字。

至於當然不少得是剛剛在去年29日離開我們的「西太后」Vivienne Westwood。

▲ 一手將Gucci從谷底帶回流行軌道的Alessandro Michele，是品牌的老臣子。（圖片法新社）

Alessandro Michele離開Gucci

2015年的Gucci業績不濟，及後因為Alessandro Michele由品牌副手一躍成為創作總監而令品牌來個大翻身，而來到去年11月，執掌長達8年的他給品牌宣布正式離開，意味不日的Gucci又準備另一次大改革。

Alessandro Michele其實可說是Gucci的「老臣子」，自Tom Ford掌權的年代已經是品牌的員工，他的離開，說到底都是因為產品新意欠奉，無法令貪得無厭的集團獲得豐厚盈利所致，但他曾為Gucci立下不少豐功偉業卻是不爭的事實。

未來的Gucci將會如何？暫時未有定案，Alessandro離開後即傳來LVMH Group邀請他加盟Pucci，可見他仍是市場上燙手山芋。

▲ Kayne West口出狂言被時尚界封殺，身家一夜蒸發20億美元。（圖片法新社）

Kanye West口出狂言

一直口多多語出驚人的Kanye West，去年終於開口闖出大禍，他於去年9月尾在Yeezy新系列開騷前穿了一件印上White Lives Matter的tee，並且發表了長達6分鐘的演說。

內容意指沒有人可以控制他的思想和行為，又在IG上指控LVMH集團總裁Bernard Arnault殺死了他的好友前Louis Vuitton男裝設計師Virgil Abloh，而最一發不可收拾的是在交媒體限時動態寫道「Black Lives Matter」就是一埸騙局，而大家都知道Black Lives Matter是2013年發起的一場反種族歧視運動，他在貼文上再加上那件印有教宗保祿二世樣貌和White Lives Matter標語的tee，擺明車馬衝著白人而來。

而最後他都自成其果，首先荷里活最大的藝人公司CAA宣告終於與他的合作，緊接而來是adidas和Gap提前跟他解約，品牌Balenciaga與他割蓆，個人財富一夜之間蒸發20億美元，他親身往Skechers總門遊說合作亦不得而入，而最新消息是他已經失蹤了數周，大家又不妨看看他下一步會否競逐美國總統。

▲ Joyce中環旗艦店結束移師到金鐘，又是一個時代的結束。（攝影：黃建輝）

Joyce中環旗艦結業

作為港人，又怎少得本地消息？去年9月，在中環已有20多年歷史的Joyce Boutique旗艦店正式完成歷史任務宣告結業，將旗艦店遷往金鐘太古廣場。

中環作為香港的核心地段，Joyce Boutique屹立於中環超過半個世紀，今天一下子離開代表著香港的據點，對有點年資而又喜愛時裝的本地消費者來說，說實在感歎在所難免。而它亦代表了創辦人Joyce Ma和港人於80年代經濟起飛最輝煌的一頁，教懂了港人良好品味是甚麼的一回事。

▲ Raf Simons結束個人品牌，日後專注於Prada的工作。（圖片法新社）

Raf Simons關閉個人品牌

正所謂有人辭官人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，今次輪到Prada的創作總監Raf Simons，去年11月尾，他突然宣布關閉個人品牌，以便日後專心做其Prada的創作總監，令到不少品牌的死硬派「粉絲」大失所望。至於將品牌結束的原因Raf未有提及，但從過往他的訪問中可以找到一點端倪。

他說：「對業界來說，經濟成長永遠放在首位，當銷售減緩，大家便要追趕業績……與其談甚麼深度，倒不如說今天的消費者對時尚的表面更有興趣。」加上小品牌生存空間狹窄，心愛其個人品牌的Raf，與其將它出售，倒不如選擇離開結束營運。