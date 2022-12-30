【勞資糾紛】國泰工會發最後通牒　農曆新年或發起按章工作甚至集會罷工

▲ 國泰工會發最後通牒，農曆新年將發起按章工作甚至集會罷工。（陳靜儀攝）

國泰空中服務員工會早前要求國泰確保編更公平、增加每程航班人手、及制定最低外站休息時間等。工會今（30日）向公司發最後通牒，宣布若公司不回應訴求，將於農曆新年升級行動，除發起按章工作外，也不排除發起集會或罷工等行動。工會料屆時航班服務或受影響，籲乘客如有憂慮，及早重新規劃行程。

工會表示，國泰逾半員工均為會員，而月初的緊急會員大會也全票通過授權工會視乎勞資磋，採取任何工業行動。工會早前與公司進行會議期間，公司多次迴避工會訴求，拒絕與工會簽署書面協議制定方案，以解決員工的困境，由於未能與公司達成任何共識，工會迫於無奈宣布將行動升級，若公司農曆新年前不回應訴求，會發起按章工作，亦不排除罷工及集會等，會視乎公司的回應決定下一步行動，希望公司臨崖勒馬，避免航班服務受影響。

工會表示，若發起按章工作，員工將會按足公司指引，如會做足7分鐘安檢，而不會特意加快手腳以提早完成工作，各個流程加起來，航班或會延誤。工會重申，並不願意進行任何影響公眾的行動，也明白市民必定熱切期盼出遊，但在國泰縮減人手及縮減外站休息等情況下，即使目前航班數量只恢復3成，工會也每日收到會員的過勞報告，且數量顯著上升，很難想像同事如何處理在農曆年期間暴增的航班數量。工會強調，國泰有能力和責任阻止影響發生，歡迎公司隨時與工會溝通。

工會又稱，12月每日約有50航班由香港起飛，料1月數量同樣相若，是次公布也是希望若乘客有顧慮，能有時間重新規劃行程。

工會亦重申5項訴求，包括確保編更公平、制定最低外站休息時間、恢復與工會恆常會議、每程航班增加人手及檢視新合約條款，強調希望公司與工會簽署書面協議，與空服員攜手邁向復常之路。

國泰回應指，目前的航班運力仍然受限，機艙服務員的收入暫時會有所減少，公司一直努力盡快恢復運力，目標明年底恢復疫前70%的客運航班運力，並於2024年底恢復疫情前的客運運力水平，當運力增加，薪酬待遇亦會增加。

國泰又承諾會盡力持續改善編更安排，指大部份備受關注的編更安排已於1月份的值勤更表得到解決，2月份及以後的值勤更表會續有所改善，相信隨著航班班次有所增加，於外站過夜逗留的編排亦會逐步改善，而在若干航班上額外增加機艙服務員執勤的臨時措施亦會適時作出調整；並指已成立值勤更表工作小組，歡迎同事直接提供反饋和建議。

國泰又向顧客保證航班服務將繼續運作如常，有信心機艙服務員會一如過去幾年疫情期間般保持專業，緊守工作崗位，提到公司本月也已與空中服務員工會已會面兩次，總共七小時， 就關注的議題交流意見，並已邀請工會的代表於2月份再次會面。

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記者：黃小冰