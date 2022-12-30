【索爆人妻】陳詩欣30歲生日大解放　自爆造人計劃：我們會努力

▲ 陳詩欣自爆與老公有造人計劃。

有「TVB長腿女神」之稱的藝人陳詩欣，昨日（12月29日）趁住30歲生日，在社交平台大晒福利圖，回饋16.2萬粉絲。她上載一張在泳池邊拍下的性感泳裝照，大騷豐滿上圍，火辣程度爆燈。

雖然已經榮升為人妻，但她沒有吝嗇收起驕人身段，反而來個人妻大解放，難怪網民紛紛湧入留言：「正到爆」、「唔講以為我哋生日」。

【拜金KOL】蔡嘉欣陳詩欣自封「拜金組合」 收藏Hermès Birkin 25手袋炒價達20萬

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

【幸福人妻】陳詩欣騷泳照慶生 婚後更有自信發展事業：為自己好好打氣【多圖】

最新影片推介：劉穎鏇專訪

曾當歌手出歌

模特兒出身的陳詩欣（Eunice），於2010年參加HKDI Fashion Competition Performance奪冠後被模特兒公司Jam Cast發掘，並簽約成為旗下模特兒。2015年以歌手身份出道，推出過幾首歌曲，可惜歌唱事業不順。

2017年轉為演員，加入TVB簽約成為旗下藝人，參演過劇集《愛．回家之開心速遞》、《刑偵日記》、《痞子殿下》、《美麗戰場》。

Eunice主力在主持方面發展，憑旅遊節目《3日2夜》彈起，曾擔任節目《姊妹淘》、《學是學非》的主持。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

榮升闊太

Eunice去年11月與拍拖3年的圈外富貴老公陳爾正（Joshua）結婚，Joshua與富三代鍾培生自小相識，對方擔任好兄弟的伴郎之餘，更豪氣送上金器作結婚禮物。

她婚後搬進老公的山頂豪宅，不時在社交平台公開家中的角落，可見景觀對著山頂凌霄閣。除了超大窗台可容納兩個人之外，巨型客廳即使擺放聖誕樹，仍然空間感十足。

而榮升為人妻的Eunice未有留家做少奶奶，繼續幕前演藝事業。不過，今日（12月30日）與網民玩「你問我答」時，自爆造人的計劃，她表示與老公有生小孩的打算，揚言：「我們會努力。」8月已飛往泰國旅行度蜜月的她，透露1月底將再出發蜜月之旅，現已購定禦寒衣物作準備。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R