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【人事任命】私隱公署宣布張偉倫加入科技發展常務委員會　任期至2024年底

社會 16:50 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

個人資料私隱專員公署科技發展常務委員會成員張偉倫。（私隱專員公署提供）

個人資料私隱專員鍾麗玲今日（30日）宣布委任張偉倫為個人資料私隱專員公署科技發展常務委員會的新成員，是次任期為兩年，由2023年1月1日至2024年12月31日。

張偉倫是香港應用科技研究院（應科院）可信及人工智能技術部門的高級總監。他擁有超過20年研發經驗，重點研究安全系統平台的硬件和軟件應用，亦是區塊鏈技術的先驅。目前他專注領導應科院在金融科技及智慧城市發展領域的研發項目。

私隱專員亦藉此機會衷心感謝任期屆滿的栢雅盛多年來對委員會作出的貢獻及所給予的寶貴意見。

自2023年1月1日起，委員會的成員如下（排名以英文姓氏為序）：

  • 鍾麗玲女士（個人資料私隱專員）（聯席主席）
  • 蕭頴思女士（助理個人資料私隱專員（法律、環球事務及研究））（聯席主席）
  • 陳仲文工程師
  • 張偉倫先生（新成員）
  • 方保僑先生
  • 劉偉經教授
  • 黃錦輝教授
  • 姚兆明教授

委員會成立的主要目的，是就數據處理及資訊科技的發展情況對個人資料私隱的影響，向私隱專員提供意見。

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記者：黃穎津

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