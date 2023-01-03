【校長專欄】時下年青人渴望「被Like」 聖馬可校長：要主動擁抱「唔like」的東西

▲ 校長心目中培養孩子的良策。

時下年青人看「like」看得很重：發佈視頻、相片或意見後，都期望別人秒回並且「俾like」，這份渴望認同與長輩們年青時渴望別人稱讚都是一樣，只是媒介和形式有別而已。

同樣地，現今年青人對「唔like」都看得很重。家長們有沒有留意子女對他們不喜歡的人和事，在表達上也有些兩極：要不就是反感、否定、甚至嗤之以鼻，要不就是漠不關心、不聞不問、視若無睹。

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教育講求前瞻性，要對準學生的特質和未來的所需，創設一條成就下一代的路。由於我們深信未來世界的變數多，所以致力培訓具應變能力的人。基於我們深信各行各業甚至新興行業都需要有突破點，所以致力開發科研、航天及人工智能。因為我們深信人與人的接觸至為珍貴，所以致力提升溝通及協作能力。更因為我們深信即食文化充斥著這個世代，令人缺乏耐性，所以更要致力設計出讓年青人吃得起苦、捱得起時間折磨的任務。

不少朋友曾問我有什麼良策去教育孩子，我只會簡潔地分享一個總原則，就是要培養孩子「唔like的要做到好好，like的就做到超好！」嘗試去「like」一些自己「唔like」的人和事，探索的精神要大於情感的偏執，興趣是可以培養出來的，耐性都是如此鍛鍊出來的。

現在的學生選擇多，有些會選擇不學習「唔like」的東西，有些更選擇躺平完全不學習。容讓這些事情不斷發生的話，只會加劇他們「一唔like就逃避」的情況。

試問現在大家學習，哪有google、youtube 和 wiki 教不到你的知識呢？學校教育最寶貴、最不能被替代的是學習氛圍，學校能讓相同學習階段的人凝聚一種學習文化，透過灌輸正確的價值觀及做人態度，孕育一代又一代與當時社會匹配的未來棟樑。在這個「後疫時代」大家面對的挑戰，包括要突破自己的難點，都不容易處理，我們更要主動地去擁抱「唔like」的東西，上下一心繼續努力！

所謂的「唔like」其實都是路途上一段你未懂欣賞的風光而已；願每所學校都能凝聚師生和家長的力量，抱著願意學習的精神，去探求和玩味「like」的真諦，慷慨地「俾like」給遇到的每一件事。

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