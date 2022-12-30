【地洞藏毒】黑幫元朗2貨倉掘地洞藏400斤可卡因　市值逾3.6億屬今年最大宗

▲ 警方檢獲424公斤懷疑可卡因，市值3.6億。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科於12月28日，在元朗搗破一宗販毒案件。行動中拘捕4男1女，年齡介乎22至25歲，檢獲近400公斤懷疑可卡因，市值超過3.66億元，為今年檢獲最大宗可卡因單一案件。

毒品調查科高級警司張天樂指，行動中警方在元朗區2間以鋅鐵搭建貨倉內檢獲大批可卡因毒品，亦是警方首次發現有毒販為逃避警方追查，以掘地洞方式儲存毒品。警方相信販毒集團於新年前囤積毒品以便隨時於黑市中放售，以抬高價格增加不法收入，幸警方及時阻截毒品不致流入市區等娛樂場所，否則不堪設想。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

毒品調查科(行動)警司劉啟鵬指，警方於今年6月份開始鎖定一個販毒集團進行調查，期間亦與海關交流及部分持份者包括市民協助。經數個月深入調查警方鎖定販毒集團位於元朗兩個毒窟，於12月28日警方採取行動，突擊搜查元朗唐人新村一個以鋅鐵搭建貨倉，警方在貨倉內發現4男1女，其後發現一個以雜物掩蓋1.8乘1.2乘0.5米地洞，並以一部私家車泊在地洞上作掩飾。探員移開私家車及雜物後，於地洞內發現396磚每磚重1公斤懷疑可卡因，隨即拘捕5人，被捕人年齡介乎22至25歲，部分人有黑社會背景包括集團骨幹成員。其後警方掩至販毒集團位於元朗白沙村一間約350呎鐵皮屋毒窟，再檢獲約28公斤懷疑可卡因，行動中共檢獲424公斤可卡因，被捕人現正扣查中，被捕人稍後將暫控販毒罪，案件仍在調查中不排除會有更多人被捕。行動已成功堵截大批毒品流入本地市場。

毒品調查科(行動)高級督察吳嘉倫指，於檢獲毒品包裝發現防水袋及內裏藏有水氣警方相信毒品由水路入境，販毒集團揀選偏遠地區及於車房等倉庫附近儲存大量毒品，增加警方執法難度給被截獲機會，包裝上亦有不同標記，相信用作識別派發到不同地點，販毒集團分工仔細，有人負責管理各人工作，有人負責租用及管理倉庫，及包括運輸及張毒品分拆儲存於倉庫內。集團由有黑社會背景人士操控，警方已成功阻截市值3.66億元不法收益，大大打擊黑幫收入。

警方於2022年1至10月期間共破獲410宗涉及可卡因案件，共拘捕530人，當中86人年齡低於21歲，警方重申販毒屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁及罰款500萬元。如市民發現毒品活動，可致電警方舉報熱線25271234。警方一直有發現販毒集團以低微報酬將高風險交與替死鬼作代罪羔羊，警方呼籲市民於慶祝佳節期間不要接觸毒品。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉