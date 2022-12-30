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【資料外洩】高登會員資料被置於暗網出售　私隱公署展開調查

社會 17:06 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

高登會員資料被置於暗網出售，私隱公署展開調查。（資料圖片）

私隱專員公署昨日（29日）晚上收到香港高登討論區通知，報稱為數不少的香港高登討論區會員的個人資料被放在暗網上出售。考慮到受影響的人數眾多，私隱專員公署已立即就事件展開循規審查，包括了解相關詳情及所涉及的個人資料等。

私隱專員公署呼籲，曾在涉事討論區登記成為會員的市民須提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可以向相關平台或私隱專員公署（電話：2827 2827、電郵：communications@pcpd.org.hk）作出查詢。受影響市民為保障個人資料 私隱，應採取以下措施：

  • 更換相關帳戶的密碼。若有需要，更換其他平台帳戶的密碼及電郵地址
  • 留意所登記的帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入記錄
  • 收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件或披露個人資料
  • 對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺

高登方面則解釋指，經核對相關流出資料，確定該批資料流出日期應為2015年4月15日或之前，而資料內容有真有假，聲稱當時因有職員因操守問題被解僱，懷疑資料外洩風波由此引起。

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記者：黃穎津

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