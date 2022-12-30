【送禮行賄】意圖獲較高現金回贈　物業新買家向地產代理送禮認罪候判

▲ 意圖獲較高現金回贈，物業新買家向地產代理送禮認罪候判。（資料圖片）

30歲新樓買家涉在購入逾650萬港元住宅單位時，送禮予地產代理，試圖獲地產代理公司提供較高現金回贈。涉案文員遭廉署落案起訴1項向代理人提供利益罪，今（30日）在西九龍裁判法院認罪，裁判官將案件押後至2023年1月19日判刑，以候被告的背景及社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告余煒琳（30歲，文員），承認1項向代理人提供利益罪。控罪指，被告於2021年3月31日在香港，無合法權限或合理辯解而向中原地產代理有限公司（下稱中原）的地產代理陳珮珊，提供形式為價值1,000元至3,000元的1個銀包或1份禮物，作為該陳在關於購買一手住宅物業，即「利奧坊‧曦岸」某室，向中原取得較高現金回贈的誘因或報酬。

案情指，被告於2021年3月初委託陳替她物色住宅物業，陳其後便向被告介紹不同的住宅物業。同月底，被告擬購買涉案物業，並以WhatsApp與陳商議回贈金額，被告稍後向陳表示若對方成功為她爭取到較高金額的回贈，她便會「返一些些」給陳。

及至4月2日，被告透過陳以逾650萬元購買涉案物業，並與陳直屬上司簽署了1份置業禮券協議書，以接受10萬元回贈，在整個商議及交易過程中，陳並沒有接受被告任何其他利益。

被告於警誠下承認，她曾提出涉案建議，形式是送贈銀包作為禮物，或是向陳的兒子送贈小禮品，金額介乎約1,000至3,000元。

裁判官押後至2023年1月19日判刑，以替被告索取背景及社會服務令報告，被告准保釋候判。

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記者：梁錦麟