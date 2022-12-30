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【食用安全】致命咳藥水被揭含1種有毒物質　至少18名兒童服後身亡

食用安全 18:52 2022/12/30

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致命咳藥水被揭含1種有毒物質，至少18名兒童服後身亡。

印度再爆製藥醜聞。印度當地一間名叫Marion Biotech所製的兒童咳藥水Doc-1 Max被揭含有乙二醇的有毒物質，截至昨天(29日)為止，事件至少18人死亡，主要死於急性腎功能衰竭，死者年齡由5個月大至4歲不等。目前Marion Biotech已停產Dok-1 Max，衛生單位也對Marion Biotech工廠進行調查，並回收該款藥水。

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根據外媒報導，咳藥水糖漿中含有一種名為「乙二醇（ethylene glycol）」的成分，是有毒物質。據悉Dok-1 Max從2012年起開始在烏茲別克出售，而這次死亡的兒童平均服藥2到7天，每天3到4次，並且每次2.5到5毫升，由於過量服用，導致急性腎衰竭，18名兒童更因此死亡。

根據《路透社》報導，印度的藥品監管機構昨日（29日）表示已經調查了Marion Biotech的生產設備，並將糖漿的樣品從工廠帶出進行後續檢驗。而廠方Marion Biotech也發聲明表示，對於死亡事件感到遺憾，目前已經停產Dok-1 Max，此外公司網頁也變成「無法訪問」。

印度Marion Biotech公司所製的感冒糖漿Dok-1 Max被揭有毒物質，導致18名兒童身亡。（Twitter圖片）

事實上，印度製藥醜聞已屢見不鮮，世界衞生組織（WHO）10月便曾警告印度製藥公司「MaidenPharmaceuticals」製造的4款感冒止咳糖漿，含有過量「二甘醇」和「乙二醇」，事件亦至少令66名兒童身亡。

點擊睇涉事4款產品：

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