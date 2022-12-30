【靚聲天后】陳逸璇重唱經典大受好評　難忘扮醉演繹譚詠麟名曲

▲ 陳逸璇（Jolie）早前推出i靚聲專輯《PRESENT》陳逸璇（Jolie）早前推出廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESEN》。

陳逸璇（Jolie）早前推出廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》，細膩重譯8首經典作品，包括《酒红色的心》、《拒絕再玩》、《一首獨唱的歌》、《海旁獨唱》、《這雙眼只望你》、《從今開始》、《蔓珠莎華》及《彷彿是初戀》。

首批《PRESENT》CD以黑膠碟封套設計，找來名師陳幼堅設計，大受好評，近日專輯再度以SACD格式推出，Jolie亦親身解說錄音過程。

▲ 近日SACD上架。

今次《PRESENT》的幕後班底強勁，營造頂級Hi Fi製作效果，將舊曲新唱注入新靈魂。碟中歌曲全都是經典廣東歌，Jolie若要選個人心水，便推介彭羚原唱的《彷彿是初戀》。「本身這首歌是百聽不厭，現時這個版本很groovy，自己用一把舒服的聲線演繹，加入不少敲擊部分，好trendy，自己十分喜歡。」

回想錄音過程，Jolie稱很順利，因為她和監製都花了不少時間。「約半年前我已在家準備演繹，跟監製不停溝通，去到錄音室很快把知道如何去唱。」

▲ 製作極富心思。

幻想飲醉聲音

她最記得唱譚詠麟《酒紅色的心》，用上特別的演繹。「我幻想自己跟心儀對象同桌，大家飲了紅酒，帶著醉意交談，故自己模仿一把帶醉的迷糊聲音，聽下去很特別，有歌迷問我是否真的飲了酒，當然不會，因醉了唱不到歌。」

曾學習鋼琴和結他的Jolie，本身最喜歡一些吹奏樂器如色士風，今次在歌曲中《拒絕再玩》也有這種編曲，不過說到自己能否演奏，Jolie說真的太難，只能以歌手身份去欣賞樂手的演出。

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記者：區家歷