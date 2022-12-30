  • 16°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靚聲天后】陳逸璇重唱經典大受好評　難忘扮醉演繹譚詠麟名曲

娛樂 17:27 2022/12/30

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

陳逸璇（Jolie）早前推出i靚聲專輯《PRESENT》陳逸璇（Jolie）早前推出廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESEN》。

陳逸璇（Jolie）早前推出廣東歌Hi Fi靚聲專輯《PRESENT》，細膩重譯8首經典作品，包括《酒红色的心》、《拒絕再玩》、《一首獨唱的歌》、《海旁獨唱》、《這雙眼只望你》、《從今開始》、《蔓珠莎華》及《彷彿是初戀》。

首批《PRESENT》CD以黑膠碟封套設計，找來名師陳幼堅設計，大受好評，近日專輯再度以SACD格式推出，Jolie亦親身解說錄音過程。

近日SACD上架。

今次《PRESENT》的幕後班底強勁，營造頂級Hi Fi製作效果，將舊曲新唱注入新靈魂。碟中歌曲全都是經典廣東歌，Jolie若要選個人心水，便推介彭羚原唱的《彷彿是初戀》。「本身這首歌是百聽不厭，現時這個版本很groovy，自己用一把舒服的聲線演繹，加入不少敲擊部分，好trendy，自己十分喜歡。」

回想錄音過程，Jolie稱很順利，因為她和監製都花了不少時間。「約半年前我已在家準備演繹，跟監製不停溝通，去到錄音室很快把知道如何去唱。」

製作極富心思。

幻想飲醉聲音

她最記得唱譚詠麟《酒紅色的心》，用上特別的演繹。「我幻想自己跟心儀對象同桌，大家飲了紅酒，帶著醉意交談，故自己模仿一把帶醉的迷糊聲音，聽下去很特別，有歌迷問我是否真的飲了酒，當然不會，因醉了唱不到歌。」

曾學習鋼琴和結他的Jolie，本身最喜歡一些吹奏樂器如色士風，今次在歌曲中《拒絕再玩》也有這種編曲，不過說到自己能否演奏，Jolie說真的太難，只能以歌手身份去欣賞樂手的演出。

最新影片：

記者：區家歷

相關文章

【海報大師】相差31年憑誠意譜忘年戀　81歲阮大勇為愛妻變姜糖
18:57 2022/12/21
【海報大師】相差31年憑誠意譜忘年戀　81歲阮大勇為愛妻變姜糖
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
17:42 2022/12/28
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
【新城勁爆頒獎禮2022】炎明熹望通關後回家陪伴家人　Gigi：希望可跟他們團聚過節
今日 11:52
【新城勁爆頒獎禮2022】炎明熹望通關後回家陪伴家人　Gigi：希望可跟他們團聚過節

你可能感興趣

【海報大師】相差31年憑誠意譜忘年戀　81歲阮大勇為愛妻變姜糖
18:57 2022/12/21
【海報大師】相差31年憑誠意譜忘年戀　81歲阮大勇為愛妻變姜糖
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
17:42 2022/12/28
【百大型男】超人Henry Cavill奪冠姜濤創香港人紀錄　MIRROR四子入圍教主+AK+Edan齊上榜
【新城勁爆頒獎禮2022】炎明熹望通關後回家陪伴家人　Gigi：希望可跟他們團聚過節
今日 11:52
【新城勁爆頒獎禮2022】炎明熹望通關後回家陪伴家人　Gigi：希望可跟他們團聚過節
歌手 彭羚 譚詠麟

最高瀏覽

【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
16:53 2022/12/29
【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
17:54 2022/12/29
【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同
16:36 2022/12/29
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同