【星級媽媽】黎瑞恩當單親媽湊大仔女　被17歲仔「公主抱」萬分感慨：時光飛逝

▲ 黎瑞恩感慨兒子瞬間長大。

「小恩子」黎瑞恩於2014年與前夫曾智明離婚後，單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩（Tyrone），轉眼間已19歲及17歲大。

日前黎瑞恩於社交平台分享兩張母子合照，只見17歲的細仔曾浩儒已長得跟媽咪一樣高，難怪小恩子感慨說：「時光飛逝」，言語間似乎不捨兒女長大。

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小恩子兒子長大

黎瑞恩於社交平台分享被兒子抱起的照片，以及兩母子過去的合照。

當時兒子Tyrone仍是可愛B仔，現今的Tyrone已經很高大，同時予人乖巧斯文的感覺。

當中黎瑞恩留言：「我話：『細佬，你呀媽好重，你抱唔起㗎。』細佬話：『試吓吖呀媽。』結果……」之後她還標籤「時光飛逝」、「一個巨人」。

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未恨娶新抱

網民也紛紛留言，大家也替小恩子開心，當中包括「仔抱媽媽，一抱報恩情」、「兒子大了，可以倒轉來照顧你了」和「小恩。你喺細佬身邊。變咗小鳥依人」。

另外，有網民留言稱小恩子好快有新抱仔：「抱咗媽媽，遲啲，抱個新抱仔返嚟。」惟黎瑞恩似乎不捨兒子說：「唔好咁快呀。」

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感慨光陰似箭

最後黎瑞恩留言說：「人真係好神奇，由一粒豆，變成一個人。喺個肚入面，出咗嚟就得一隻手掌大啲啲，慢慢睇住佢長大。由唔識講嘢，變到成一支頂心杉，由唔識行，變到一齊去行街、飲嘢，到現在可以好似朋友咁一齊傾偈，體的奧秘真係好神奇呀！我好感恩，並且祝福各位父母同小朋友，個個都健康快樂。」

現年49歲的黎瑞恩當年跟金利來集團創辦人曾憲梓三子曾智明相戀，兩人於2002年結婚，婚後誕下一子一女，而黎瑞恩亦退出娛圈專心相夫教子。不過2014年，有指因丈夫曾智明出軌而離婚收場。

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單親媽媽不易做

當時報道指曾智明每月給予20萬贍養費和千萬身家予黎瑞恩，不過遭黎瑞恩否認，期間她一度患上抑鬱症，最終跟前夫做回朋友，於14年復出樂壇獨力湊大仔女，之後更送一對仔女往澳洲留學。

做單親媽媽不容易，不過黎瑞恩十分堅強，她曾於電台訪問說：「我婚姻不如意時，好多朋友都跟我傾偈...我不鍾意太負面、不開心。做單親媽媽沒甚麼特別，我要做好自己。」

至於一對仔女亦很懂事，明白媽媽的苦心，當說起仔女時，黎瑞恩心都甜埋，她說：「女兒會不時打電話問我在那裡，正在做甚麼，我們好有愛。仔仔都愛嗲我。」

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