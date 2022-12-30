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【風流成性】累多名女性墮胎遇細24歲嫩妻終「沉船」　風流富商婚後下場超慘

親子 18:19 2022/12/30

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難道這就是報應？

一名現年59歲的日本富商年輕時風流成性，視女人如玩物，更令多名女子懷孕後墮胎，豈料在年老時動了真感情，愛上了一個年輕24載的女子，富商決定與女子結婚，但原來背後有極大陰謀。

日本媒體報道，59歲的藤原健太郎（化名）是公司老闆，年輕時用情不專，視女性為玩物，經常換床伴並多次讓對方懷孕，事後更會公開自己與女伴的「性史」，又認為「錢總能解決問題」，故公司內外都流傳「藤原健太郎是工作以外不應該接觸的人」。

最新影片推介:

直至遇上小他24歲、35歲的久保田惠理子（化名），健太郎動了真感情，決定收心養性不再與其它女性聯繫，而健太郎也真的沒再「玩女人」，讓周圍的人大跌眼鏡。

兩人拍拖一年決定結婚，但久保田惠理子卻不想影婚照及舉辦婚禮，行為讓健太郎感到詭異，不過他尊重惠理子決定，未有懷疑。至婚後，健太郎發現惠理子有時會偷入其書房翻閱其桌上文件，但他繼續選擇相信惠理子，沒有深究。

直到婚後半年，惠理子已經收集好證據，並向健太郎攤牌，明言自己是為了報復。原來，惠理子的妹妹是被健太郎害到懷孕墮胎的受害者，她接近健太郎的目的就是幫妹妹報仇，同時收集健太郎挪用公司公款等證據。

健太郎因擔心自己醜聞曝光，同意支付約1000萬日圓（約60萬港元）墮胎及慰問金。

達成目的後，惠理子即時搬走更提出離婚，2人婚姻僅維持了8個月。健太郎如今只剩孤單一人，感嘆沒想到定性結婚，會造成這麼大的傷害。他自言已沒有「玩女人」及結婚欲望，無奈道「我玩過無數女人，不知道哪個女人與受害者有關」。

網友就指「有咁耐風流，有咁耐折墮」。

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責任編輯︰王明芳

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