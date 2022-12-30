【靚太安樂窩】2023年雙春兼閏月婚嫁好時年　避開3大擇日禁忌有利夫妻和睦

▲ 資深大妗姐羅勤芳和大家講解明年「雙春兼閏月」的擇日禁忌及簡化版禮儀流程。

結婚是人生大事，當然要依照傳統，做足禮數，有利婚姻更美滿幸福。適逢2023年是「雙春兼閏月」的結婚好年，今集《靚太安樂窩》請來資深大妗姐羅勤芳，為大家講解揀選婚嫁吉日注意事項，及疫情間較多新人採用的簡化版禮儀流程。

▲ 資深大妗姐羅勤芳(芳姐)。(曾嘉文攝)

2023年結婚「囍上加囍」

傳統上，「雙春兼閏月」的年份是婚嫁好時年，有利夫妻和睦，事事順心。當中，「雙春」代表一年內兩個立春，分別是2023年的2月4日及2024年的2月4日，加上春天象徵著開枝散葉，正正符合中國人口中「年頭娶新抱，年尾抱孫」的婚嫁好兆頭。而「閏月」有豐收的意思，代表婚姻生活有愛情滋潤。

婚嫁好年的擇日禁忌

▲ 參考通勝，「宜嫁娶」的日子都是適合結婚，而「宜納采」的日子則適合過大禮。相反，農曆4月清明節、7月盂蘭節及9月重陽節都是玄學上的「鬼月」，不宜辦喜事。(曾嘉文攝)

芳姐指，現今新人們主要有4種擇日方式。第一，新人會以自己及雙方父母時辰八字，一共3對人的時辰八字去擇日;第二，只用新人自己的時辰八字去擇日; 第三，按照通勝書上所示，選擇「宜嫁娶」日子; 第四，不參考通勝，直接揀選星期六、日。

其實適合新人的日子就是好日。打個比喻，如果用雙方父母和新人的時辰八字去擇日，是一件度身訂製的衣服。如果是參考通勝，就是一件Free size的衣服。

禁忌一: 避開白事日子、「鬼月」及禁忌日子

根據傳統，除「紅、白事不能相沖」外，如家有白事，三個月內都不可擺酒。而農曆4月清明節、7月盂蘭節及9月重陽節都是玄學上的「鬼月」，不宜辦喜事，更不可進行任何與婚禮有關的事項。另外，每月的初三、初七、十三、十八、廿二及廿七都是傳統上被認為不吉祥的日子。

禁忌二: 避開沖新人及父母生肖日子

雖然在通勝上，一般寫上「宜嫁娶」的日子都是適合結婚，而「宜納采」的日子則適合過大禮，但是都要留意是否與新人及其父母的生肖相沖，即十二地支的六沖。因為一沖即破，所以應該揀選最和諧最和合日子。

禁忌三: 避開雙方父母及自己生日

有些人會認為刻意選擇在父母或自己生日當天結婚，更能「雙囍臨門」。不過，在傳統命理學中，結婚吉日不應與父母的生辰相撞，否則變成「紅事相冲，相衝犯煞」。

生日本身是一件喜慶大事，如果生日加上結婚就是比重過高，失平衡。所以，稍為緩和一下，可免則免，迴避生日日子就最好。始終，中庸和諧是長久之道。

疫情擺酒 簡化婚嫁六禮

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芳姐又指，在疫情下擺酒，新人們會將原先宴客酒席的預算轉用在提升結婚用品質素上，以及簡化用品種類及禮節步驟。不過，她仍建議婚嫁六禮都要在吉日吉時進行，就可六禮俱全，六六大順。

過大禮

▲ 過大禮，所需用品:茶禮(茶具、茶葉)、大銅盤、椰子籃、海味、生果、禮餅。(曾嘉文攝)

日子 在結婚前1-2個月 所需用品 茶禮(茶具、茶葉)、大銅盤、椰子籃、海味、生果、禮餅

搬嫁妝

日子 結婚前1星期至1個月 所需用品 金器、銅盤、子孫盤、子孫尺、碗筷

安床

日子 婚前一晚/婚前一月選一吉日/結婚日清早/結婚日午後 所需用品 添丁燈、稱心如意桶、喜果、壓床娃娃、紅雞蛋、碗筷、子孫盤、床單被鋪

上頭

▲ 上頭，所需用品: 鏡、梳、龍鳳燭、子孫尺、針線包、紅頭繩、髮夾。(曾嘉文攝)

日子 結婚前一晚食飯後 所需用品 鏡、梳、龍鳳燭、子孫尺、針線包、紅頭繩、髮夾

迎親(出入門+敬茶)

日子 結婚當日 所需用品 茶具、毛巾、金器、利是、紅傘、米

回門

日子 結婚後三日 所需用品 乳豬一隻、長壽麵兩盒、有頭生菜一對

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責任編緝：張懿慧