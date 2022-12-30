【性早熟】1歲半女童來月經　揭日塗3次含雌激素乳液致性早熟

▲ 台灣一名1歲半女童來月經，原因是塗含有雌激素乳液致性早熟。

時有聽聞孩子性早熟的病例，當中原因很多，有台灣醫生分享一位罕見的性早熟案例，患者是極年幼孩子，一歲半的女童竟然來了月經，更來了連續7天，令人無不感驚訝，而醫生診斷出是媽媽為女兒頻繁地搽某一含有雌激素的乳液所致。

全球孩子的青春期提早

台灣的小兒遺傳內分泌科醫生陳菁兒日前擔任嘉賓，在醫學節目《醫師好辣》探討一些案例，當中陳菁兒提到過去20年來，全球孩子的青春期皆提早了至少一年，原因眾多，排除病理性原因，如腦部長腫瘤等患病，另外有兩大因素所致，包括飲食西化以及環境賀爾蒙。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

飲食西化易導致肥胖問題出現，而肥胖易出現性早熟，尤其是女生。有關環境賀爾蒙，陳菁兒醫生提醒要注意塑化劑的問題，如不宜使用膠袋盛載熱湯，以及要留意一些精油香氛類的用品。

最新影片︰

1歲半女童來月經

陳菁兒醫生提到之前台灣有家長為小朋友塗某款乳液，正是受環境賀爾蒙所引發了兒童性早熟。陳醫生在那時期接觸到一位1歲半幼兒亦有受影響，該名女童來了月經，還一次來7天，當時進行一連串檢查，排除了病理性原因，最後發現她使用含雌激素的乳液惹禍。

由於一般使用該款乳液的小朋友，大多數是有濕疹等皮膚問題，很多時一日會頻繁地塗上2至3次，孩子會吸收更多產品中所含的雌激素，導致小孩性早熟狀況發生。

化妝品禁添加雌激素

據台灣傳媒報道，本年10月，台灣不少醫生發現門診多了2至3歲幼童，男孩乳房發育、乳暈變黑，女孩乳房隆起，僅3歲女孩初經報到，後來發現這些孩子都用了同一款修護霜保養品，該產品定位屬於成年女性的保養品，據指當時不少家長將它誤用於濕疹兒童上。

台灣食藥方面指出，雌激素為女性賀爾蒙，不當使用將影響生理發展，化妝品界業者早已禁止添加雌激素，若有添加就是違法，應盡快下架、回收產品，當時桃園市衛生局介入調查，有裁處。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳