【跨年倒數】維港煙火光影匯演　電視台、旅發局社交平台及官網直播

▲ 維港煙火光影匯演，電視台、旅發局社交平台及官網直播。（旅發局提供）

香港旅發展局除夕夜（31日）舉辦「香港跨年倒數」活動，在維多利亞港上空展現一場多媒體匯演，包括文化藝術、體育、創意動畫、煙火、光影效果等不同元素。多媒體匯演將由2022年12月31日晚上11時45分舉行，全長25分鐘。3個本地電視頻道、旅發局社交平台及官網全程直播。

「香港跨年倒數」邀請了​國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、香港花式跳繩會及鼓樂團，率先於晚上11時45分表演，11時58分播放「全城同步 跨年倒數」的創意動畫，展示香港的動感和多姿，一同為迎接2023年熱身。

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當來到2022年的最後半分鐘，灣仔會展將出現巨型倒數時鐘，與市民一同送舊迎新。踏入2023年，歷時10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演上演，港島10幢沿岸 建築的樓頂將發放煙火，配以激光及舞動射燈效果，火光隨音樂起舞綻放，加上披上色彩繽紛燈帶的天星小輪，伴隨音樂同步舞動整個海港。會展外牆亦會顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕，將祝福送給全球。

多個電視頻道均會全程現場直播倒數活動，市民亦可以在網上收看：

市民可以在維港沿岸觀賞「幻彩詠香江」加強版光影煙火匯演，但文化體育表演及 「全城同步 跨年倒數」動畫皆不設現場觀眾，市民可透過電視及網上直播觀賞。

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責任編輯：陳麗娜