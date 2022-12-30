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【麥當勞加價】2023年主要產品價格加1至2元　魚柳包加至13元

社會 20:00 2022/12/30

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麥當勞2023年主要產品價格加1至2元，魚柳飽加至13元。（資料圖片）

香港麥當勞宣布，因應各項經營成本不斷增加，將於明年1月初起上調全線主餐廳產品價格，平均加幅約3%，其中包括魚柳包、麥樂雞餐等人氣餐點；此外，麥當勞亦將於1月2日至8日，推出多項優惠。

香港麥當勞發言人指，因應2022年全球消費物價高企，香港亦面對電費雙位數增幅、運輸成本提高、人材短缺、食材食油價格上升等挑戰，令本地企業整體經營成本不斷增加。而2022年11月香港綜合消費物價指數中，主要食材均錄得顯著按年升幅，如蛋（升12.6%）、麵包（升 5.9%）及牛肉（升 5.4%） 等。面對多重成本飆升壓力下，香港麥當勞決定於明年1月初起，上調全線主餐廳的主要產品價格1至2元，平均加幅約3%。

價格調整後，麥香雞與豬柳漢堡將回歸「超值選」系列，售價14元；同系列的魚柳包原售12元，新售價為13元；「醒晨超值選」的炒雙蛋包餐、豬柳蛋漢堡餐及魚柳包餐由原有售價20元加價至21元；「麥麥食超值套餐」的豬柳蛋漢堡餐及麥樂雞餐（6件）原有售價分別為27及26元，新售價則為28元；而脆辣雞腿包餐及巨無霸餐，將由原有售價40元起分別轉為新售價41.5元起及42元起。

餐點 原價（元） 新價（元）
麥香雞 14
豬柳漢堡 14
魚柳包 12 13
炒雙蛋包餐 20 21
豬柳蛋漢堡餐 20 21
魚柳包餐 20 21
豬柳蛋漢堡餐 27 28
麥樂雞餐（6件） 26 28
脆辣雞腿包餐 40起 41.5起
巨無霸餐 40起 42起

發言人表示，公司未來亦會繼續開源節流，嚴格控制成本，盡力減低對顧客的影響。

此外，麥當勞將於明年元旦日（1日）繼續推出全日早餐活動，顧客無論任何時段均可享用兩款早餐。而1月2日起，麥當勞App亦推出連續7日「著數人氣王」優惠，由當日起至2月20日，顧客凡於麥當勞餐廳或麥當勞App使用PayMe from HSBC消費滿35元，即可獲得5元優惠劵。麥當勞App亦將繼續向所有用戶提供每星期200元的美食優惠。

1月1日 全日早餐
1月2日 買超值套餐加$1加配麥炸雞一件（原味或蜜糖 BBQ 味）
1月3日 $10 九件麥樂雞
1月4日 $15 火腿扒芝士包配中汽水
1月5日 $20 四件脆香雞翼配中汽水
1月6日 $20 脆辣雞腿包配中汽水
1月7日 $10 Oreo 芒果麥旋風
1月8日 $10 鹽味焦糖朱古力批兩個

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記者：黃穎津

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