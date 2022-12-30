  • 16°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 18:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】孫東︰「高才通」計劃已有不少人申請　指本港大學吸引力下降

政治 18:27 2022/12/30

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

孫東（左五）表示，近年本港各所大學吸引人才的能力都在下降。（趙居逸攝）

港府推出的「高端人才通行證計劃」周三（28日）起接受申請，短短兩日，創新科技及工業局局長孫東透露，已有不少人申請。

孫東今日出席新民黨舉辦的講座時提到，大學過往是香港吸引人才的重要地方，但非常不幸的是，最近幾年各所大學吸引人才的能力都在下降，每年招收大學教授的質量和數量都在減少，反而內地對他們有吸引力，因為現在內地對人才的投入非常大，一些省市在這方面比較靈活，而香港怎麼做，特區政府也在進一步研究，除了招商引才，亦要吸引一些頂尖的科學家。

對於有聲音指香港生活成本比內地高，難以吸引人才，孫東反問，美國成本也高，為甚麼那裏可以吸引到更多人才？認為長遠計，香港要增強發展動能。他續指，歸根到底要增加香港和企業的競爭力「一個月給人才四、五萬，他會想老婆孩子怎麼辦，這樣當然有問題，一個月給他十萬、十五萬，我相信甚麼問題都不是問題」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【搶人才】政府推出「人才服務窗口」線上平台　目標每年輸入3.5萬人才
11:25 2022/12/28
【搶人才】政府推出「人才服務窗口」線上平台　目標每年輸入3.5萬人才
【搶人才】「人才服務窗口」線上平台今推出　「高端人才通行計劃」接受申請
16:18 2022/12/28
【搶人才】「人才服務窗口」線上平台今推出　「高端人才通行計劃」接受申請
【搶人才】移民顧問料每年吸4.5萬人才來港　內地人佔9成專攻金融創科
17:13 2022/12/29
【搶人才】移民顧問料每年吸4.5萬人才來港　內地人佔9成專攻金融創科

你可能感興趣

【搶人才】政府推出「人才服務窗口」線上平台　目標每年輸入3.5萬人才
11:25 2022/12/28
【搶人才】政府推出「人才服務窗口」線上平台　目標每年輸入3.5萬人才
【搶人才】「人才服務窗口」線上平台今推出　「高端人才通行計劃」接受申請
16:18 2022/12/28
【搶人才】「人才服務窗口」線上平台今推出　「高端人才通行計劃」接受申請
【搶人才】移民顧問料每年吸4.5萬人才來港　內地人佔9成專攻金融創科
17:13 2022/12/29
【搶人才】移民顧問料每年吸4.5萬人才來港　內地人佔9成專攻金融創科
創新科技及工業局 孫東 新民黨 美國 香港 大學 創新科技及應用

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
16:53 2022/12/29
【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
17:54 2022/12/29
【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同
16:36 2022/12/29
【藥物荒】有藥房炒賣必理痛至798元升價逾5倍　網民：藥物已成為時價日日不同