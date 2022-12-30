【搶人才】孫東︰「高才通」計劃已有不少人申請　指本港大學吸引力下降

▲ 孫東（左五）表示，近年本港各所大學吸引人才的能力都在下降。（趙居逸攝）

港府推出的「高端人才通行證計劃」周三（28日）起接受申請，短短兩日，創新科技及工業局局長孫東透露，已有不少人申請。

孫東今日出席新民黨舉辦的講座時提到，大學過往是香港吸引人才的重要地方，但非常不幸的是，最近幾年各所大學吸引人才的能力都在下降，每年招收大學教授的質量和數量都在減少，反而內地對他們有吸引力，因為現在內地對人才的投入非常大，一些省市在這方面比較靈活，而香港怎麼做，特區政府也在進一步研究，除了招商引才，亦要吸引一些頂尖的科學家。

對於有聲音指香港生活成本比內地高，難以吸引人才，孫東反問，美國成本也高，為甚麼那裏可以吸引到更多人才？認為長遠計，香港要增強發展動能。他續指，歸根到底要增加香港和企業的競爭力「一個月給人才四、五萬，他會想老婆孩子怎麼辦，這樣當然有問題，一個月給他十萬、十五萬，我相信甚麼問題都不是問題」。

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記者：趙居逸