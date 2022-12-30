【藥物荒】天價止痛藥最高炒至$5000盒　藥劑師解構必理痛經痛配方也可退燒

▲ 藥劑師解構必理痛經痛配方。

本港疫情升溫，各區再出現搶藥潮，多間藥房都出現必理痛等止痛退燒藥，被搶購一空的場面，惟獨部分店舖貨架上，仍可見到「經痛配方」的必理痛。究竟經痛配方必理痛，是否只適用於經痛？TOPick訪問了香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，拆鮮箇中謎思。

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崔俊明受訪時表示，經痛配方的必理痛，其實是在普通必理痛內加入了咖啡因：「成分上其實都是撲熱息痛，一模一樣。」對於一些其他只標明用途為感冒、傷風適用的撲熱息痛藥物，崔俊明表示，最重要是留意主要成分是否含撲熱息痛，只要有撲熱息痛就有止痛退燒的作用。惟他亦提醒，儘量不要服用複方成藥，即如無特定症狀，就不要服用包含多種藥效的成藥，避免因此出現副作用。

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崔俊明指出，一粒500毫克的撲熱息痛，成人每日最多服用8粒，服用分量以每日4次，每次2粒；只有一次過服用20粒，才會達致傷肝。對於坊間有傳言指，撲熱息痛會在人體殘留多時、不易排出，崔俊明就回應否認相關傳聞，撲熱息痛經過人體肝臟新陳代謝後排出，並不會積聚在肝臟內。

崔俊明稱，撲熱息痛只可作止痛退燒用，並無消炎作用。而市民若買不到撲熱息痛，可考慮選購與撲熱息痛藥效最相像的「蓮花清瘟膠囊」，對頭痛、發燒同樣有幫助。

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責任編輯：陳昊淋