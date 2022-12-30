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【治療設施】 落馬州援港應急醫院今交付本港　陳國基與深圳市市長簽署合作備忘錄

社會 18:56 2022/12/30

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落馬州援港應急醫院今交付本港。 (政府新聞處圖片)

粵港深三地今日（30日）同步舉行的中央援港應急醫院和方艙設施移交儀式，政務司司長陳國基及多名特區政府官員出席，並與深圳市人民政府簽署交付與合作備忘錄，落實設施交付後的合作細節。

陳國基與廣東省政府常務副省長張虎和深圳市政府市長覃偉中，連同三地其他出席人員，先一同觀看應急醫院和方艙設施的簡介短片，了解設施運作和施工挑戰。其後，陳國基和覃偉中分別代表特區政府和深圳市政府簽署交付與合作備忘錄，象徵應急醫院和方艙設施正式移交特區政府營運管理。
 
陳國基代表特區政府衷心感謝中央、廣東省和深圳市政府對香港抗疫工作的大力支援，並指應急醫院和方艙設施的順利交付，盡顯中央和內地人民對香港同胞的關心。他表示，特區政府充滿信心，在國家的堅實支持和社會各界的共同努力下，香港將繼續在復常之路穩步前行，為經濟和民生活動注入更大動力。
 
應急醫院和方艙設施位於落馬洲河套區，是香港第5波疫情下由中央政府委託興建。特區政府相關政策局及部門會與內地對口單位繼續進行實地技術交接，就各項設施作出合適準備和安排。

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責任編輯：陳展棋 

 

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