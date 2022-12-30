【疫苗接種】楊何蓓茵：復必泰二價疫苗接種需求上升　今起增4社區疫苗接種站接種名額

▲ 楊何蓓茵表示，今起增4社區疫苗接種站接種名額。(政府新聞處圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵今（30日）上午聯同醫護團隊，探訪鴨脷洲利東邨一名從未接種新冠疫苗的88歲長者，視察他透過「疫苗到戶接種服務」接種第一劑復必泰原始病毒株疫苗的流程。



楊何蓓茵指，有見於近日市民對復必泰二價疫苗的接種需求上升，政府已即時和各醫護團隊協調，由今日起增加四個社區疫苗接種站的復必泰疫苗接種名額，而各私家診所新冠疫苗接種站的復必泰疫苗接種名額亦會由明日（31日）起陸續增加。

楊表示，社會在漸趨復常之時，不變的是長者在感染新冠病毒後的健康風險仍然較其他年齡組別高，需要按時接種適當劑量的疫苗以獲得保護，並維持疫苗保護力。接下來，會繼續鼓勵及便利尚未接種適當劑量的人士，特別是一老一幼，接種新冠疫苗以保護自己。

自「疫苗到戶接種服務」推出以來，為各區年滿70歲以上的長者或因病患或殘疾而不便外出接種疫苗的人士接種了超過56 600劑疫苗，而接種者的最高年齡為108歲。政府表示，自新冠病毒接種計劃於去年26日展開以來，堅守崗位，致力為市民服務，累計為市民接種超過2 030萬劑新冠疫苗，為本港建立防疫屏障，並為社會有序復常奠定重要基礎。

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責任編輯：陳展棋



