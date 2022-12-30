  • 15°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 20:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】楊何蓓茵：復必泰二價疫苗接種需求上升　今起增4社區疫苗接種站接種名額

社會 19:16 2022/12/30

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

楊何蓓茵表示，今起增4社區疫苗接種站接種名額。(政府新聞處圖片)

公務員事務局局長楊何蓓茵今（30日）上午聯同醫護團隊，探訪鴨脷洲利東邨一名從未接種新冠疫苗的88歲長者，視察他透過「疫苗到戶接種服務」接種第一劑復必泰原始病毒株疫苗的流程。
 

楊何蓓茵指，有見於近日市民對復必泰二價疫苗的接種需求上升，政府已即時和各醫護團隊協調，由今日起增加四個社區疫苗接種站的復必泰疫苗接種名額，而各私家診所新冠疫苗接種站的復必泰疫苗接種名額亦會由明日（31日）起陸續增加。

楊表示，社會在漸趨復常之時，不變的是長者在感染新冠病毒後的健康風險仍然較其他年齡組別高，需要按時接種適當劑量的疫苗以獲得保護，並維持疫苗保護力。接下來，會繼續鼓勵及便利尚未接種適當劑量的人士，特別是一老一幼，接種新冠疫苗以保護自己。

自「疫苗到戶接種服務」推出以來，為各區年滿70歲以上的長者或因病患或殘疾而不便外出接種疫苗的人士接種了超過56 600劑疫苗，而接種者的最高年齡為108歲。政府表示，自新冠病毒接種計劃於去年26日展開以來，堅守崗位，致力為市民服務，累計為市民接種超過2 030萬劑新冠疫苗，為本港建立防疫屏障，並為社會有序復常奠定重要基礎。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋


　

相關文章

【搶人才】孫東︰「高才通」計劃已有不少人申請　指本港大學吸引力下降
今日 18:27
【搶人才】孫東︰「高才通」計劃已有不少人申請　指本港大學吸引力下降
【最新疫情】本港增27830宗確診　確診相較前日增4成
今日 18:42
【最新疫情】本港增27830宗確診　確診相較前日增4成
【治療設施】 落馬州援港應急醫院今交付本港　陳國基與深圳市市長簽署合作備忘錄
今日 18:56
【治療設施】 落馬州援港應急醫院今交付本港　陳國基與深圳市市長簽署合作備忘錄

你可能感興趣

【搶人才】孫東︰「高才通」計劃已有不少人申請　指本港大學吸引力下降
今日 18:27
【搶人才】孫東︰「高才通」計劃已有不少人申請　指本港大學吸引力下降
【最新疫情】本港增27830宗確診　確診相較前日增4成
今日 18:42
【最新疫情】本港增27830宗確診　確診相較前日增4成
【治療設施】 落馬州援港應急醫院今交付本港　陳國基與深圳市市長簽署合作備忘錄
今日 18:56
【治療設施】 落馬州援港應急醫院今交付本港　陳國基與深圳市市長簽署合作備忘錄
公務員事務局 楊何蓓茵 BioNTech 疫苗 診所

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
17:54 2022/12/29
【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
16:53 2022/12/29
【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
【家庭悲劇】三母子墮軌遭列車撞死　揭失業媽攬小學兒走上絕路
16:53 2022/12/29
【家庭悲劇】三母子墮軌遭列車撞死　揭失業媽攬小學兒走上絕路