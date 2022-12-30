艾粒宣布加開演出場次　紅隧跨年廣告牌任「粒粒粉」打卡【內附詳情】 

艾粒（ILUB）將於明年2月9日至2月11日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》，門票於11月上旬公開發售，由於反應非常熱烈，當ILUB得悉仍然有很多「粒粒粉」希望可與王鳳女士及銀河道士見面後，便馬上向大會爭取安排加場。

今天（12月30日）二人為大家帶來好消息，公開新海報並宣佈Part2將在2月12日加開一場，加場門票將於下月初（1月9日）早上10時正公開發售，希望讓所有「粒粒粉」見證王鳳女士及銀河道士在舞台上的精彩演出。

為準備是次演出，當奴在較早前曾預告少爺占將會在今次Part2騷中「踏出另一步」，更公開叫他們的排舞老師要為此做好準備，令人不禁猜測少爺占在本次演出是否會有勁歌熱舞的環節。

邀「粒粒粉」打卡

ILUB除於今天將社交網站頭像換成最新的海報造型外，當奴亦於網上立下誓言：「要踢王鳳女士呢個妖孽返去砵蘭街，唔好搞搞震！」，令人非常期待兩位在演出期間的互動。

除為「粒粒粉」帶來加場的好消息，公司亦不惜重本，特意安排在紅隧放置Part2演出的宣傳廣告牌，二人於大型廣告牌中化身王鳳女士及銀河道士，讓駕駛人士或行人均能一睹經典廣播劇人物的風采。

二人看到廣告牌後均難掩心中喜悅 ：「嘩！係我地呀，今次張海報無論係真人定係造型方面都影到我地勁有型！」。當奴笑稱：「本身卡通版張海報真係畫到我好醜樣，好彩唔係用嗰個樣咋！不過上次我話只要影得靚，我會夾返錢，公司真係收返我錢囉！」。

ILUB的紅隧跨年廣告牌將會由即日起擺放至明年1月12日，現廣邀一眾「粒粒粉」到場打卡，一同見證王鳳女士及銀河道士的華麗登場，並在跨年期間將歡笑聲傳遞開去。

《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》

日期：2023年2月9至12日

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

時間：20:15

票價：$780/$680/$480

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