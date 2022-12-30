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【國安法釋法】李家超：將修訂《法律執業者條例》專案認許條文　盡早完成23條本地立法

政治 22:07 2022/12/30

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行政長官李家超就全國人大常委會就《香港國安法》的解釋會見傳媒。（陳靜儀攝）

全國人大常委會今日表決通過，解釋《港區國安法》第14條及第47條，特首李家超晚上見記者，對人大釋法表示歡迎及感謝，強調人大釋法體現法治原則，而今次釋法亦無增加特首的權力。

他又表示，特區政府會積極考慮修訂《法律執業者條例》，有關專案認許的條文；亦會按《基本法》第23條，以及《港區國安法》第7條，盡早完成《基本法》第23條本地立法，並完善本地相關法例。

李家超表示，《港區國安法》第47條中，特首可向就涉及國家安全的認定問題發出證明書，相關條文自《港區國安法》頒布實施時已存在，強調今次釋法並無增加特首的權力。他亦強調，在判斷是否涉國家機密時，會考慮所有因素、掌握資料。

李家超又強調，今次釋法只針對涉及國安案件，形容涉及範圍是「好窄」，而本港絕大部分案件亦並非與國安有關。他表示，港府「無任歡迎」海外律師來港處理其他案件，以往只要海外律師取得專案許許，便加以參加刑事或其他案件。

李家超又重申，今次釋法並非就個別案件作出，而是要處理原則問題，以解決未來可能出現的國家安全問題。他亦表示，特區政府有責任維護國家安全，司法機構亦可按《港區國安法》第14條及第47條處理有關問題。

李家超強調，被告人最終會否被定罪，仍然是由法庭根據證據、案情作出，不受干預。

被問到特首作為國安委主席，而特首亦是負責發出證明書，李家超回應時強調，國安委是一個委員會，成員包括多名主要官員，亦有中央委派的國安顧問。

至於每次作出決定前，會否徵詢中央意見？李家超未有明確回應，但重申國家安全屬中央事權，而中央信任香港，透過《港區國安法》賦權特區，根據法律原則作出決定。

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記者：胡偉明

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