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【房屋供應】港鐵小蠔灣項目展開前期工程　首條架空電纜橋完成組裝

社會 19:56 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

小蠔灣項目的建造工程包括改建車廠及加建車廠上蓋平台以進行物業發展， 以及建造新小蠔灣站以服務未來人口增長。港鐵正積極籌備小蠔灣項目的建造工程，並已展開項目的前期工作。當中一項前期工作是架設兩條橫跨東涌綫及機場快綫行車綫的大型架空電纜橋。

該工程充滿挑戰，除了要在非常有限的非行車時間內完成複雜吊運及安裝的工作外， 在工程前後更不能影響列車服務安全。經過各專業團隊的努力，第一條架空電纜橋的2段橋身(長逾45米，重逾130噸)已於本月其中2個晚上的非行車時間内順利完成架設。

架設兩條架空電纜橋是為了將現時小蠔灣車廠附近部分地下纜線改道，經架空橋重鋪至東涌綫及機場快綫4條路軌的另一邊，為車廠上蓋發展工程作準備。 第2條架空電纜橋的吊運和架設工程將於明年1月進行。

為確保這項重型吊運及架設工序能在非常有限的非行車時間内安全及順利完成，工程團隊審慎及仔細規劃每個工序，並於工程正式進行前，連同承建商模擬所有工序進行演練。

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