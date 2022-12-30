【放假好去處】迪士尼經典角色變身招財貓+達摩　兩米高米奇與唐老鴨首次空降時代廣場

▲ 迪士尼經典角色米奇與唐老鴨變身成吉祥物登陸時代廣場。

兔年將至，銅鑼灣時代廣場將聯同香港玩具品牌URDU，首度將深受歡迎的迪士尼經典角色米奇與唐老鴨變身成開運招福的兩款吉祥物──招財貓及達摩，並於2023年1月10日至2月5日期間隆重登陸銅鑼灣時代廣場，展出Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」。

兩米高巨型招財貓造型米奇與唐老鴨將首次空降地面露天廣場，與大眾喜迎新年，為大家招財招福！

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2樓中庭更特設期間限定店，除售賣50款限定迪士尼精品外，「URDU福部屋－迪士尼系列」更首次亮相，包括招財貓及達摩系列Figure、盲盒公仔及幸運御守等，讓大家把好運帶回家！

香港玩具品牌URDU以多元化創意藝術與玩具設計享負盛名，專營各種藝術玩具、雕塑與藝術品的設計與生產，多個自家創作及與不同品牌聯乘推出的潮玩擺件均大受歡迎，無不掀起搶購潮。

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「招福開運慶典」新春企劃巧妙地以招財貓及達摩兩款寓意開運和招福的吉祥物配合新春的喜慶氣氛，以風靡全球的經典迪士尼角色米奇與唐老鴨為靈感，創作出全球首次亮相的「URDU福部屋－迪士尼系列」。

Mickey Mouse & Donald Duck「招福開運慶典」

日期：2023年1月10日至2月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

期間限定店

日期：2023年1月10日至2月5日

時間：上午11時至晚上9時

地點：銅鑼灣時代廣場2樓中庭