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【跨年倒數】酒吧業協會：除夕夜訂座率已達9成　較社交距離措施放寬前升20%

社會 21:17 2022/12/30

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酒吧業協會指除夕夜訂座率平均已達9成。( 資料圖片)

香港酒吧業協會表示，受惠於政府在除夕前撒銷多項社交距離措施，除夕夜（31日）的訂座率已達90%，相信節日及消費氣氛帶動下，預料業界於除夕檔期的生意額較社交距離措施放寬前升20% ，料能迎來酒吧業於3年疫情以來，最好生意的除夕夜。

協會主席錢雋永表示，自政府昨日（29日）起取消疫苗通行證及撒銷多項社交距離措施，包括每桌6人的人數上限等，酒吧的客流明顯有上升。他稱，以往因措施限制，很多客人來到酒吧因人數超過每桌上限，而被逼分枱坐，令到他們未能玩得盡興，加上因取消疫苗通行證，多了一批過去因未有接種疫苗而未能進入酒吧場所的新客源，可見政府的決定為業界生意帶來正面幫助。

錢雋永提到，業界於除夕夜的訂座率平均已達90%，預料在節日及消費氣氛帶動下，業界生意額較措施放寬前上升20%，料能迎來業界於疫情3年以來，最好生意的除夕。他指出，旅客一直是酒吧業主要客源之一，現時取消入境旅客的強制核酸檢測，再加上明年初內地通關，有助吸引更多旅客回流香港消費，預料海外及內地旅客將分別會為酒吧業帶來10%生意額增幅。

酒吧業協會希望政府未來可於內地加強推廣香港酒吧文化產業，特別是大灣區內進行更多相關文化宣傳。錢雋永形容，大灣區有逾8,600萬人口，若有1%人口願意來港消費，已為酒吧業及香港帶來可觀收入，政府應把握優勢及機遇，借此帶動香港的夜經濟發展。

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責任編輯：陳展棋 

 

 


 

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