【COLLAR成員】消息指So Ching復工　蘇芷晴歸隊COLLAR叱咤齊人上台

▲ So Ching復工！

MIRROR演唱會自7月底於紅館發生嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）受傷至今仍在留醫，其情況一直備受大家關注。

COLLAR成員、女友So Ching（蘇芷晴）自阿Mo受傷後一直停工陪伴左右，風雨不改照顧他，早前阿Mo的父親亦指So Ching是兒子在信仰以外最大的支持，又表示醫護說她已經是一個照顧重創病人的專家，足見So Ching對Mo的愛有多深。

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SoChing復工歸隊

經過近半年的調節，有消息傳出SoChing將會復工歸隊，頭炮便是出席明晚（1月1日）的叱咤樂壇頒獎禮，似乎想有個新開始。

據知今次SoChing決定復工的動力來自阿Mo，皆因他一直希望女友能重回工作崗位，繼續追尋自己的夢想，得到男友的支持及鼓勵，SoChing決定在新一年首日復工，重新開始。

消息一出，一眾COLLAR的粉絲都相當興奮，並很期待見到她們齊人上台表演。

▲ So Ching回來了！

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COLLAR成員決一不可

其實早前一直傳出So Ching退團以及COLLAR將會解散的傳聞，當時愛錫她的隊友Winka曾以「8-1=0」擊退那些叫So Ching退團的網民，還表示：「可以不愛，但不要傷害。我今天教你計條新數，8-1=0，唔識計嘅就死記咗去吧。」力證她們決一不可。

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